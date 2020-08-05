Бывший чиновник МВД стал заместителем главы Офиса президента
Зеленский назначил заместителем главы ОП Олега Татарова. Громадське
Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента Украины Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительный направление.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Глава государства подписал соответствующий указ 5 августа.
"В компетенцию Олега Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - сказано в сообщении.
Олег Татаров - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, адвокат.
Долгое время работал в органах внутренних дел, в частности занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины, а с 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение. Свободно владеет английским языком.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны.