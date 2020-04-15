Бывший адвокат Януковича может стать главой ГБР
Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, который когда-то представлял в суде интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности директора ГБР.
Об этом заявил действующий исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов в интервью "Украинской правде". Соколов также рассказал, почему он сначала занял эту должность.
Он отметил, что в случае отсутствия директора бюро его полномочия исполняет первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней.
"На момент, когда Венедиктову (Сначала и.о. директора ГБР. – Ред.) было назначено (Генпрокурором. – Ред.), Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю", – добавил Соколов.
Тогда, по его словам, встал вопрос, кто и каким образом должен стать и.о. директора ГБР.
"И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, что я приступаю выполнять обязанности. Потому что никого нет. В.и.о. директора уже нет, Бабикова нет, есть только я и больше никого. Но вопрос такой – заканчивается 60-дневный срок, и "адвокат дьявола" Бабиков, как вы все о нем пишете, станет в. о. директора ГБР. На 60 дней. Если не будет избрано других еще заместителей", – подчеркнул Соколов.
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