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16 апреля • обновлено в 00:26
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Бывший адвокат Януковича может стать главой ГБР

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Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, который когда-то представлял в суде интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности директора ГБР.

Об этом заявил действующий исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов в интервью "Украинской правде". Соколов также рассказал, почему он сначала занял эту должность.

Он отметил, что в случае отсутствия директора бюро его полномочия исполняет первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней.

Бывший адвокат Януковича может стать главой ГБР

Бывший адвокат Януковича может стать главой ГБР

"На момент, когда Венедиктову (Сначала и.о. директора ГБР. – Ред.) было назначено (Генпрокурором. – Ред.), Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю", – добавил Соколов.

Тогда, по его словам, встал вопрос, кто и каким образом должен стать и.о. директора ГБР.

"И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, что я приступаю выполнять обязанности. Потому что никого нет. В.и.о. директора уже нет, Бабикова нет, есть только я и больше никого. Но вопрос такой – заканчивается 60-дневный срок, и "адвокат дьявола" Бабиков, как вы все о нем пишете, станет в. о. директора ГБР. На 60 дней. Если не будет избрано других еще заместителей", – подчеркнул Соколов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Персоны
Виктор Янукович Александр Бабиков
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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