Бывшие узники Кремля осудили репрессии в Украине и призвали Зеленского остановить реванш

Не допустить реванша пророссийских сил и преследования политических оппонентов призвали бывшие узники Кремля - Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Жемчугов, Владимир Балух, Евгений Панов, Игорь Козловский, Николай Карпюк, Александр Кольченко. Они предостерегли власть от политически мотивированных дел против пятого президента Петра Порошенко, напомнили о деле Сергея Стерненко, о заключенных Андрее Антоненко и Юлии Кузьменко и других примерах усиления политических репрессий. Свои требования они озвучили во время акции, которая проходила 19 июня в столичном парке Тараса Шевченко.

"Мы встретились с бывшими политзаключенными и решили, что если есть такие вызовы перед нашей страной, мы не можем стоять в стороне. И мы не стоим. Хотим обратиться к нашему народу, к нашему государству с призывом о том, что те процессы, которые сейчас происходят, несут очень большую угрозу. Это касается как политических репрессий, так и атаки на язык, и армии, и всего, что мы после Революции Достоинства построили в нашем государстве. Это недопустимо", - отметил Ахтем Чийгоз, бывший узник оккупационной власти в Крыму, народный депутат от "Европейской Солидарности".

Олег Сенцов предостерег нынешнюю власть в Украине от наследования репрессивных методов, с которыми хорошо знакомы все бывшие политические заключенные.

"Людей преследуют за их общественную, политическую позицию. Очень хотелось бы, чтобы наша власть сосредоточилась не на расправах с бывшими активистами или политиками, а работала над построением независимой судебной системы", - отметил Сенцов.

Олег Сенцов Радио Свобода

Владимир Жемчугов подчеркнул, что преследование лидера оппозиции Петра Порошенко возвращает Украину во времена Януковича.

"Петр Порошенко сегодня остается лидером партии "Европейская Солидарность", которая продолжает бороться за честь, совесть, идентичность и независимость Украины. Мне это напоминает все, что происходило при Януковиче после 2010 года. И я не хочу повторения этого. Тогда в Луганске мы промолчали, глядя на эту политическую расправу, и это привело к тому, что нас просто начали убивать российские диверсанты, изменники Украины. Я не хочу, чтобы это снова повторилось. Я обращаюсь к общественности дать этому соответствующую оценку и остановить это ", – призвал Жемчугов .

Николай Карпюк отметил, что в Украине усиливается "пятая колонна" Кремля, и это угроза национальной безопасности нашего государства.

"Еще с осени прошлого года я почувствовал, что в Украине достаточно сильно укоренилась и активно успешно действует кремлевско-ФСБшное лобби. Ряд законопроектов, вынесенных в Верховной Раде, политические репрессии – это все деятельность кремлевско-ФСБшных лобби, цель которого заключается в том, чтобы показать Украину как территорию, где жестко нарушаются права человека и тем самым отвернуть Украину от цивилизованного Запада, в первую очередь от Европы. И тогда Украина попадает в жесткие объятия Кремля. Это лобби я чувствую и в Верховной Раде, и в Офисе президента, и в силовых структурах", – сказал Карпюк.

Он также призвал украинских патриотов сформировать единый координационный центр, чтобы противостоять реваншу.

Владимир Балух резко раскритиковал усилия нынешней власти "умиротворить" Путина, которые в конечном итоге ведут к капитуляции и уничтожению основ украинской государственности.

"Власть в Украине сейчас олицетворяет собой такого тряпичного Петрушку на руке у Кремля, который пытается анонсированной Сивохо тактикой мелких шагов растворить все устои украинской государственности. Я искренне считаю, что люди, которые создают эти устои, не ломаются и не гнутся. И не тряпичному Петрушке это сделать. Я призываю власти одуматься. Повернуться лицом к тем, кто создает эту страну, нацию, государство и начать диалог. и началом этого диалога должно стать прекращение любых преследований и по делу Шеремета, и Стерненка, и по судебных заседаний, которые сейчас происходят. Ну и новое дело "за разжигание межрелигиозной розни" – это уже не лезет ни в какие ворота. Я бы хотел предупредить власть от дальнейших таких действий ", - отметил Владимир Балух.

Владимир Балух Радио Свобода

"У нас одно небо, одна земля одна Украины и мы все – люди с разными позициями, но мы работаем на Украину. Любой политик должен понять, что оппозиция – это добро, потому что помогает государству держаться своего курса", - убежден религиовед Игорь Козловский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что против пятого президента Украины Петра Порошенко было открыто уголовное производство из-за нарушений, якобы допущенных при назначении заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Судебное заседание, в ходе которого Порошенко должны были избирать меру пресечения, было назначено на день похорон отца пятого президента, у которого случился инсульт после известия об очередном деле против сына. Позже стало известно о переносе похорон Алексея Порошенко на 19 июня из-за суда.

А 18 июня в здание Печерского районного суда, где должны избирать меру пресечения лидеру "Европейской Солидарности", собрались сотни людей, которые хотели поддержать пятого президента.

Впоследствии стало известно о закрытии 3 производств против Порошенко за отсутствием состава преступления. Вместо этого его обвинили в "разжигании межконфессиональной розни" через получение Украиной Томоса.