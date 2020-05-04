"Быстро не будет": посол раскритиковал консультативный совет с ОРДЛО

Консультативный совет с ОРДЛО, вызвавший скандал среди политикума, не поможет быстро закончить войну с Россией.

Об этом в интервью "Главкому" заявил чрезвычайный и полномочный посол Валерий Чалый. По его словам, быстро закончить войну с помощью переговоров не получится, так как она будет продолжаться до тех пор, пока в Кремле не сменится власть. Посол уверен, что создание консультативного совета с ОРДЛО ни к чему не приведет, а для завершения войны нужно полагаться на сильную армию, союзников и постоянное давление на Россию.

"Поэтому единственно правильная позиция – держать оборону в дипломатических переговорах и на линии соприкосновения. Сейчас не время простых решений. Если кто-то, даже высшее руководство страны вам скажет, что все образуется быстро – не верьте. Быстро не будет. Потому что ключ находится в Кремле. И пока там ястребы имеют преимущество – война с Россией будет продолжаться", – заявил посол.

При этом Чалый отметил, что некоторые представители нынешней власти находятся под влиянием российского нарратива перевода войны во внутренний конфликт, а односторонние компромиссы в переговорах могут привести к капитуляции Украны.

Валерий Чалый voanews.com

"Мы так точно и не знаем, какие интересы имеют люди из окружения президента. Здесь ответственность на одном человеке – на президенте Зеленском. В любом случае, односторонние, так называемые, компромиссы непременно приведут к капитуляции Украины", – заявил он.

По его словам, приоритетная задача – как раз таки не дать России перевести конфликт с российско-украинского на внутриукраинский, а также добиться исполнения пункта №1 в Минских договоренностях – прекращения огння.

"Прекращение огня так и не произошло. По большому счету, Минские договоренности все эти годы не выполнялись. В первую очередь Россией. В то же время, эти договоренности должны определенный вес, поскольку они привязаны к санкциям и четко демонстрируют, как Россия нарушает свои обещания. Как можно двигаться дальше, если не выполняется базовый вопрос Минских договоренностей?", - сказал посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр реинтеграции и представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что в формате Консультативного совета с ОРДЛО, вызвавшего скандал среди политикума, переговоры с террористами вестись не будут.