"Было мерзко": Савченко рассказала о дешевом сексе на выборах. Видео

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая на внеочередных выборах в Верховную Раду получила всего восемь голосов и не смогла пройти в новый парламент, оправдала свое поражение грязными технологиями.

В эфире телеканала "НАШ" она призналась, что знала секрет победы на округе №51 в поселке Зайцево Донецкой области, однако решила не уподобляться конкурентам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Савченко рассказала о дешевом сексе на выборах коллаж

"Технологии, которые были использованы – это были технологии из ряда: сначала слой запугивания, потом слой якобы спасения от запугивания, потом слой дешевого алкоголя, еды, дешевого секса… И такое у нас на округах практиковалось" – рассказала Савченко.

По словам нардепа, было "очень мерзко и вульгарно это наблюдать".

При этом Савченко добавила, что абсолютно спокойно воспринимает поражение и не собирается впадать в истерику. "Такие реалии в Украине", – оправдалась она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко вызвала ажиотаж в сети необычной фотосессией в длинном изумрудном платье.

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