"Убраться из Крыма и Донбасса": Украина ответила на идею Совета Европы по России

Действия некоторых политиков в Совете Европы могут привести к политическим интригам в ПАСЕ.

Такое мнение выразил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter в ответ на предложение генерального секретаря CT Турбьерна Ягланда касательно возврата России.

"Некоторые политики в Совете Европы гораздо больше времени и сил тратят на то, чтобы вернуть Россию в СЕ, а не на то, чтобы Россия убралась из Крыма и Донбасса. В результате можете получить не Совет Европы, основанный на ценностях, а Совет Европы, основанный на политических интригах. Было бы очень жаль", – заявил Климкин.

Тем временем, экс-глава МИД Владимир Огрызко добавил, что желание Ягланда вернуть Россию до саммита напомнило ему подготовку к съезду КПСС.

"Украине стоило бы напомнить господину Ягланду, что правила в любой международной организации устанавливают ее члены, а не Генеральный секретарь. Он является лишь исполнителем их воли. А стремление вернуть Россию к следующему саммиту напомнило мне подготовку к очередному съезду КПСС. Совок", – подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", Ягланд заявил, что Россия и другие проблемные члены ПАСЕ могут остаться в составе до того, как нарушат четыре статьи конвенции по правам человека. По его словам, остальные нарушения не имеют сильного влияния.