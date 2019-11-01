Главная Новости
1 ноября • обновлено в 23:37
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Были проститутки, а теперь дети?" Кива сделал намек о новых увлечениях "слуг народа"

2.7т Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива гневно прокомментировал секс-скандал с его коллегой из "Слуги народа" Богданом Яременко.

Своей позицией он поделился в кулуарах Верховной Рады на пленарном заседании в пятницу, 1 ноября, передает "112 Украина". Кива отреагировал на вопрос журналистов о специальных стеклах на смартфоны, которыми некоторые пользуются для сокрытия переписок.

"Я говорю так: если вчера он заказывал по телефону проституток, то сегодня, наклеив стекло, он что, детей несовершеннолетних заказывает? Чего он боится? Понимаете? Что он скрывает?" – сказал Кива.

Новости
"Б**дский индекс": журналист потроллил Яременко за интимную переписку

Кива гневно ответил на секс-переписки Яременко

Кива гневно ответил на секс-переписки Яременко

Нардеп подчеркнул, что политик должен нести ответственность и действовать исключительно в рамках существующего законодательства. "Нарушил – имей силы отвечать перед законом", – добавил он.

Кива поддержал призывы к Яременко сложить полномочия главы комитета по международным связям и посчитал такое наказание недостаточным.

"Как минимум, он должен был сложить мандат, потому что не только нарушил закон, он еще и лгал. Ведь лгал на протяжении всего этого времени. То "переписка не моя", то "рука Москвы", что там он еще рассказывал? Все, что угодно. Когда ему перезвонили пранкеры от лица генерального прокурора и заставили, ему посоветовали снести переписку и извиниться – он снес переписку и извинился. Они вообще идиоты, вы понимаете? Они идиоты. И вот в руках идиотов находится судьба украинского народа. Бездари, неучи, идиоты. Вот такая сегодня, к сожалению, позорная ситуация", – резюмировал нардеп.

Кива уже комментировал скандал с Яременко. "Я прошу прощения, одни п*дорам пишут, другие – шл*хам. Кого вы сюда понабирали?!" – высказался он тогда.

Отметим, Кива и сам успел отличится в стенах Рады. В сети вызвало ажиотаж видео, на котором он мастурбирует в парламенте после общения с моделью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Секс-скандалы в Верховной Раде Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персоны
Богдан Яременко Илья Кива
Место
Украина
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
2
Смешно
1
Интересно
6
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кива во времена пребывания советником министра МВД в СМИ сам признавался, что как-то пользовался услугами проститутки. И недавно с молоденькой одесситкой флиртовал по смартфона. Она ему бесплатно себя не предлагала. Так чего праведника из себя строить? Деб....,.бл....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel