"Были проститутки, а теперь дети?" Кива сделал намек о новых увлечениях "слуг народа"

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива гневно прокомментировал секс-скандал с его коллегой из "Слуги народа" Богданом Яременко.
Своей позицией он поделился в кулуарах Верховной Рады на пленарном заседании в пятницу, 1 ноября, передает "112 Украина". Кива отреагировал на вопрос журналистов о специальных стеклах на смартфоны, которыми некоторые пользуются для сокрытия переписок.
"Я говорю так: если вчера он заказывал по телефону проституток, то сегодня, наклеив стекло, он что, детей несовершеннолетних заказывает? Чего он боится? Понимаете? Что он скрывает?" – сказал Кива.
Кива гневно ответил на секс-переписки Яременко
Нардеп подчеркнул, что политик должен нести ответственность и действовать исключительно в рамках существующего законодательства. "Нарушил – имей силы отвечать перед законом", – добавил он.
Кива поддержал призывы к Яременко сложить полномочия главы комитета по международным связям и посчитал такое наказание недостаточным.
"Как минимум, он должен был сложить мандат, потому что не только нарушил закон, он еще и лгал. Ведь лгал на протяжении всего этого времени. То "переписка не моя", то "рука Москвы", что там он еще рассказывал? Все, что угодно. Когда ему перезвонили пранкеры от лица генерального прокурора и заставили, ему посоветовали снести переписку и извиниться – он снес переписку и извинился. Они вообще идиоты, вы понимаете? Они идиоты. И вот в руках идиотов находится судьба украинского народа. Бездари, неучи, идиоты. Вот такая сегодня, к сожалению, позорная ситуация", – резюмировал нардеп.
Кива уже комментировал скандал с Яременко. "Я прошу прощения, одни п*дорам пишут, другие – шл*хам. Кого вы сюда понабирали?!" – высказался он тогда.
Отметим, Кива и сам успел отличится в стенах Рады. В сети вызвало ажиотаж видео, на котором он мастурбирует в парламенте после общения с моделью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.
Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.
После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.
В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.
Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".
Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.
1 ноября Яременко объявил, что написал заявление об уходе с поста главы комитета ВРУ по международным связям.
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