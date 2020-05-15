Были бы миллионы больных COVID-19: Геращенко указал на главный плюс карантина

Если бы в рамках карантина в Украине не запретили бы сразу пассажирские межобластные перевозки, в частности железнодорожным транспортом, то количество зараженных COVID-19 в стране достигло бы более миллиона.

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Об этом в интервью "Сегодня" заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко. Он подчеркнул, что ограничения были введены абсолютно в конституционном поле.

"Люди, которые заявляют, противоположное, видимо, вообще не читали Конституцию. Есть 29 статья закона (о защите населения от инфекционных болезней. – Ред.), В которой сказано, что такое карантин. Это временное ограничение, принятое Кабмином в интересах сохранения здоровья нации, которые могут касаться режима работы транспорта, торговли, пересечения госграницы..." – прежде всего объяснил он.

Среди основных шагов, направленных на противодействие пандемии, Геращенко указал запрет на въезд в Украину иностранцам, кроме тех, у кого есть вид на жительство и работу, отмену регулярных авиарейсов. Кроме этого, был остановлен общественный транспорт, закрыты рестораны, кафе и торговые центры, торговали непродовольственными товарами.

"Это тот минимум, который был сделан. Хотя мы не запрещали возвращаться украинским гражданам через границу пешком или на автомобильном транспорте", – добавил замглавы МВД.

Он напомнил, что при этом в Италии, Испании, Франции и Австрии все было закрыто, запрещено было даже ходить по улице больше получаса. А в Италии даже остановили промышленные предприятия.

"Мы не останавливали ни одно промышленное предприятие, все работало, мы не останавливали логистику. А что касается пассажиропотока, то, поверьте, если бы не был остановлен тот же железнодорожный транспорт, поезда Интерсити, где люди шесть часов сидят друг напротив друга из Харькова в Киев, или из Киева во Львов, то мы бы имели сотни тысяч или миллионы зараженных", – подытожил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры Украины работает над восстановлением работы пассажирского транспорта с 22 мая по окончанию карантина. Однако работать он будет в безопасном формате.