"Был звонок Ярошу": Добкин рассказал, как Янукович "спас" Межигорье

Народный депутат ("Оппозиционный блок") Михаил Добкин заявил, что в 2014-м году экс-президент Виктор Янукович позвонил тогдашнему лидеру "Правого сектора" Дмитрию Ярошу, что позволило отложить штурм Межигорья.

Как он заявил во время допроса в Оболонском суде по делу экс-президента, Януковичу позвонили и сообщили о большой группе людей, которая направлялась в сторону Межигорья.

"Там оставались 7 охранников Януковича без средств защиты. Янукович беспокоился за их безопасность. Он с кем-то ругался по телефону. Потом Янукович позвонил Ярошу и сказал ему о каких-то их договоренностях, о том, что Межигорье не будут штурмовать. После этого звонка штурм Межигорье был отложен и люди туда не пошли", - рассказал Добкин.

Добкин на суде скриншот

Он отметил, что на следующий день ситуация повторилась и был повторный звонок Ярошу, который ни к чему не привел и люди зашли в резиденцию.

По словам политика, Янукович планировал совершить визит в регионы в 2014-м году, а о побеге даже и не думал.

Также на суде сторона защиты обнародовала документы СБУ, которые ранее были засекречены, об угрозе национальной безопасности Украины со стороны России. Они подтверждают, что Янукович знал об угрозе. Это полностью опровергает версию защиты беглого президента.

Как сообщал "Обозреватель", в деле Януковича экспертиза вынесла вердикт по уликам с Путиным.