Нардеп от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов оказался насильником. Высшее руководство страны, вероятно зная об его преступлении, открытым текстом старалось оправдать одиозного народного избранника. Правда, после публикаций в СМИ деталей его жестокого поступка, члены парламента призвали своего коллегу добровольно сложить мандат.
Но сделает ли это "слуга народа"? Вопрос остается открытым. Что думают нардепы о скандальном Иванисове – в материале OBOZREVATEL.
Роксолана Пидласа, народный депутат от "Слуги народа":
"Я считаю, что Иванисов должен добровольно сложить мандат, чтобы не пошатнуть доверие к тем решениям и реформам, которые инициирует фракция "Слуга Народа". К сожалению, мы не поддержали и даже не рассматривали введение императивного мандата, который мог бы применяться в таком и похожих случаях", – пояснила OBOZREVATEL нардеп.
Антон Поляков, народный депутат от "Слуги народа" (предварительно исключен из фракции):
"Насчёт моральной стороны вопроса, у нас судит только суд и Бог. Я такого права просто не имею и считаю некорректным высказываться в сторону Иванисова, и причин, и следствия его судимости. Суд выносил приговор (если это правда), человек наказание понёс, и фактически законных оснований для лишения полномочий депутата нет.
Вопрос в том, что если он действительно утаил этот факт изначально, врал после обнародования общественности и СМИ, то это крайне негативно. Ведь люди выбрали не того депутата, получается, о котором знали.
Но тогда, думаю, стоит очень хорошо перетрусить биографии всех депутатов. Лично я уверен, что информация про Иванисова всплыла не случайно именно сейчас, и таких "информационных затычек" на будущее далеко не одна в парламенте...", – рассказал OBOZREVATEL Поляков.
Роман Иванисов
Егвения Кравчук, народный депутат от "Слуги народа":
"Если действительно подтвердится документально (судимость. – Ред.), то мое личное мнение - сложить мандат. В том числе и из-за лжи, которую он озвучивал", – подчеркнула в комментарии OBOZREVATEL Кравчук.
Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа":
"Законного механизма нет, чтобы он сложил мандат. Но мнение всех однопартийцев – он должен сдать мандат", – заявил Арахамия в комментарии РБК-Украина. Стоит отметить, ранее в комментарии OBOZREVATEL сам Арахамия пытался отгородить нардепа и заявил следующие:
"Он опровергал, говорит, что не было никакой судимости. Это его слова. Я посмотрел речь Рябошапки (генпрокурор. – Ред.) , который сказал, что проверка подтвердила (погашение судимости. – Ред.) . Это дело 1996 года, поэтому бумаг и нет. Господин Иванисов мне сообщил, что его представитель едет в Мариупольскую колонию. Если это было – ему не место в партии. Если этого не было – мы его заберем обратно", – сказал Арахамия.
Илья Кива, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь":
"Роман Иванисов, член комитета антикоррупционной деятельности, в своей юности любил насиловать несовершеннолетних в извращенной форме. Да, потом он отмотал свой срок, как минимум на параше петухом, вернулся, и сегодня это власть, сегодня это лицо нашего парламента, лицо президента. Кто? Насильники, пе**расты, аферисты, неучи. Чем раньше мы с этой поганью закончим, тем больше шансов у наших детей будет выжить...
Роман Иванисов
Ребята, все вы помните, наверное, сколько осуждения и негодования в обществе было, когда мы узнали, что срок свой Виктор Федорович, беглый президент, мотал за сбитые шапки. По нынешним временам это детские шалости", – негодовал депутат.
Виталий Безгин, народный депутат от "Слуги народа":
"О Романе Иванисове. Не о правовой составляющей. Исключительно о морально-этической составляющей. Единственный выход: сложить мандат", – считает парламентарий.
Дмитрий Гурин, народный депутат от "Слуги народа":
"После тюрьмы можно стать народным депутатом. После группового изнасилования нет. Роман Иванисов, ты должен сложить мандат народного депутата Украины", – подчеркнул Гурин.
Все детали скандальной истории о нардепе Иванисове читайте на OBOZREVATEL:
Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование.
Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.
Позже в ГПУ заявили, что предоставленная генпрокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.
Иванисов заявил о заказной провокации и приостановлении членства в политсиле. Соответствующий пост он разместил в своем Facebook после опровержения от ГПУ, однако позже передумал и удалил пост.
На скандал отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, пообещав проверить все факты по нардепу Иванисову.
Из обвинительного приговора известно, что мужчина был осужден за групповое удовлетворение половой страсти с отягчающими обстоятельствами и покушение на изнасилование.
Адвокат Иван Либерман заявил, что Иванисов за совершенные им преступления должен был получить минимум 7,5 лет тюрьмы.
Судимость Романа Иванисова за изнасилование подтвердили в Пологовском районном суде Запорожской области.
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