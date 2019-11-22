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22 ноября • обновлено в 12:43
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"Как петух на параше... Должен сложить мандат!'' Что думают нардепы о насильнике Иванисове

1.9т
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Нардеп от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов оказался насильником. Высшее руководство страны, вероятно зная об его преступлении, открытым текстом старалось оправдать одиозного народного избранника. Правда, после публикаций в СМИ деталей его жестокого поступка, члены парламента призвали своего коллегу добровольно сложить мандат.

Но сделает ли это "слуга народа"? Вопрос остается открытым. Что думают нардепы о скандальном Иванисове в материале OBOZREVATEL.

Роксолана Пидласа, народный депутат от "Слуги народа":

"Я считаю, что Иванисов должен добровольно сложить мандат, чтобы не пошатнуть доверие к тем решениям и реформам, которые инициирует фракция "Слуга Народа". К сожалению, мы не поддержали и даже не рассматривали введение императивного мандата, который мог бы применяться в таком и похожих случаях", – пояснила OBOZREVATEL нардеп.

Антон Поляков, народный депутат от "Слуги народа" (предварительно исключен из фракции):

"Насчёт моральной стороны вопроса, у нас судит только суд и Бог. Я такого права просто не имею и считаю некорректным высказываться в сторону Иванисова, и причин, и следствия его судимости. Суд выносил приговор (если это правда), человек наказание понёс, и фактически законных оснований для лишения полномочий депутата нет.

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Вопрос в том, что если он действительно утаил этот факт изначально, врал после обнародования общественности и СМИ, то это крайне негативно. Ведь люди выбрали не того депутата, получается, о котором знали.

Но тогда, думаю, стоит очень хорошо перетрусить биографии всех депутатов. Лично я уверен, что информация про Иванисова всплыла не случайно именно сейчас, и таких "информационных затычек" на будущее далеко не одна в парламенте...", – рассказал OBOZREVATEL Поляков.

Роман Иванисов

Роман Иванисов

Егвения Кравчук, народный депутат от "Слуги народа":

"Если действительно подтвердится документально (судимость. – Ред.), то мое личное мнение - сложить мандат. В том числе и из-за лжи, которую он озвучивал", – подчеркнула в комментарии OBOZREVATEL Кравчук.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа":

"Законного механизма нет, чтобы он сложил мандат. Но мнение всех однопартийцев – он должен сдать мандат", – заявил Арахамия в комментарии РБК-Украина. Стоит отметить, ранее в комментарии OBOZREVATEL сам Арахамия пытался отгородить нардепа и заявил следующие:

"Он опровергал, говорит, что не было никакой судимости. Это его слова. Я посмотрел речь Рябошапки (генпрокурор. – Ред.) , который сказал, что проверка подтвердила (погашение судимости. – Ред.) . Это дело 1996 года, поэтому бумаг и нет. Господин Иванисов мне сообщил, что его представитель едет в Мариупольскую колонию. Если это было – ему не место в партии. Если этого не было – мы его заберем обратно", – сказал Арахамия.

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Илья Кива, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь":

"Роман Иванисов, член комитета антикоррупционной деятельности, в своей юности любил насиловать несовершеннолетних в извращенной форме. Да, потом он отмотал свой срок, как минимум на параше петухом, вернулся, и сегодня это власть, сегодня это лицо нашего парламента, лицо президента. Кто? Насильники, пе**расты, аферисты, неучи. Чем раньше мы с этой поганью закончим, тем больше шансов у наших детей будет выжить...

Роман Иванисов

Роман Иванисов

Ребята, все вы помните, наверное, сколько осуждения и негодования в обществе было, когда мы узнали, что срок свой Виктор Федорович, беглый президент, мотал за сбитые шапки. По нынешним временам это детские шалости", – негодовал депутат.

Виталий Безгин, народный депутат от "Слуги народа":

"О Романе Иванисове. Не о правовой составляющей. Исключительно о морально-этической составляющей. Единственный выход: сложить мандат", – считает парламентарий.

Дмитрий Гурин, народный депутат от "Слуги народа":

"После тюрьмы можно стать народным депутатом. После группового изнасилования нет. Роман Иванисов, ты должен сложить мандат народного депутата Украины", – подчеркнул Гурин.

Все детали скандальной истории о нардепе Иванисове читайте на OBOZREVATEL:

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Роман Иванисов Роксолана Пидласа Виталий Безгин Евгения Кравчук
Место
Украина
Теги
изнасилование скандалы секс скандал
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фил филька
фил филька
насильники шлюхи дрочилы и прелюбодеи заменили психов нацистов гомиков и убийц.
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фил филька
фил филька
у нас канеш тоже такое есть (как и в других странах) но не в таком количестве. украинцы искренне сочувствую.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Изнасилование несовершеннолетней, у которой двухлетний ребенок. О дивный yгpaинзькe мир!
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