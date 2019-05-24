"Был нужен на концертах "Квартала": Луценко раскрыл подробности встречи с Зеленским

Генеральный прокурор Юрий Луценко раскрыл детали встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщив, что одной из основных тем стала работа ГПУ.

Об этом Луценко рассказал в интервью Liga.net. По его словам, он "полуофициально отчитался о трех годах в генпрокуратуре и том, что еще нужно сделать" (чтобы посмотреть видеофрагмент интервью, поскролльте новость вниз).

"Также поговорили об основных задачах борьбы с коррупцией, как перекрыть главные ее источники – госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей", – отметил генпрокурор, уточнив, что на встрече с Зеленским также присутствовали люди из его штаба.

Юрий Луценко и Владимир Зеленский

При этом он заявил, что у него уже давно сложились "нормальные человеческие отношения" с главой государства.

"Не хочу быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения, еще когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах "95 квартала", – сказал Луценко.

Он добавил, что сперва его "очень приглашали" на выступления, "чтобы не было страшно шутить над высшими должностными лицами", а позже ему самому "стало интересно".

"Мне не все нравится в последних годах деятельности "95-го", но у нас нормальные человеческие отношения. Сейчас они переходят уже в совершенно другой формат", – сказал глава ГПУ.

Напомним, встреча Зеленского и Луценко прошла 11 мая в студии "Квартал 95" в Киеве. Известно, что переговоры длились около двух часов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в команде Владимира Зеленского обвинили Юрия Луценко в том, что бывший соратник Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов смог свободно вернуться в Украину.

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