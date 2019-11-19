"Был на самой жесткой донецкой зоне": Бутусов раскрыл подробности о деле "слуги-педофила"

Судимость нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, погашена.

Об этом в Facebook заявил журналист Юрий Бутусов, заверив, что опубликованная ранее информация якобы действительно является достоверной.

"Не снятой или не погашенной судимости не имеет. Это правда. Но самого факта осуждения за изнасилование Иванисов не опроверг. Потому что это тоже правда", – заявил он.

По словам Бутусова, формального нарушения в действиях народного депутата Иванисова нет, поскольку "разрешается в законном порядке снять или погасить судимость".

"Закон считает, что при определенных обстоятельствах с человека необходимо снимать судимость, чтобы возвращать гражданина к полноценной общественной жизни, и не отягощать его грузом прошлого, если он не нарушает закон", – написал Бутусов.

"Кроме того, надо понимать, что пребывание Иванисова в одной из самых жестких донецких зон по статье за изнасилование в 96-м году наверняка было незабываемым жизненным испытанием для нынешнего народного депутата", – добавил журналист.

Роман Иванисов Facebook

Как писал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.

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