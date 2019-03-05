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"Быдляк Зеленский": Фарион продолжила скандал с Гордоном

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Член политической силы "Свобода" Ирина Фарион ответила на обвинения журналиста Дмитрия Гордона, который назвал ее агентом ФСБ.

Также она выступила против кандидата в президенты Владимира Зеленского, назвав его избирателей дебилами. Гневный пост Фарион обнародовала на своей странице в Facebook.

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"Господа! Что я заметила. Там, говорят, один га*дон в штаны наложил от страха.... и кому ты нужен, несчастье... Так вот, господа. Все грязные комменты идут прежде всего от быдляка Зеленского. Как роскошно, что мы их так просто и легко идентифицировали. Уровень поддержки этого шута — это коэффициент дебилов в стране. Итак, на выборах мы получим их перепись. И это прекрасно. Боритесь — поборете!" — написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее члены политической силы "Свобода" Ирина Фарион и Игорь Степура пожелали смерти журналисту Дмитрию Гордону.

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Персоны
Дмитрий ГордонИрина Фарион
Место
Украина
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Вьюникова Наталия
Вьюникова Наталия
Уберите эту д....ку из интернета, пусть страну не позорит.Таким место в дурке.
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Wertyu Nataliya
Wertyu Nataliya
Мадам Фаріон, куди це ви з'їхали? От не згідна я з вашими поглядами зовсім, але з великим задоволенням слухала вашу, трішки не таку, як моя, українську мову! Розчарована...
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Коломойский Павел
Коломойский Павел
Фарионша вообще еб...лась у нее раньше крышу рвало а теперь када суки повылетали с рады рвет ещё больше.Да и по поводу дебилизации если будут такие как эта сука то оно так и будет. Правильно пишет один пришли Ган...ны и стало ещё хуже у людей,а у них состояния в 100 раз увеличивается и карманы трещат воруют суки в наглую и не чего не боятся что в Киеве что на местах,а выиграть тендер на Прозоро невозможно везде откаты и кумовья. Вобщем гнать их всех надо Юльку и всю эту Пиз...ту,а голосовать за ЗЕЛЮ а не за Дебилов из свободы.
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