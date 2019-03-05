"Быдляк Зеленский": Фарион продолжила скандал с Гордоном

Член политической силы "Свобода" Ирина Фарион ответила на обвинения журналиста Дмитрия Гордона, который назвал ее агентом ФСБ.

Также она выступила против кандидата в президенты Владимира Зеленского, назвав его избирателей дебилами. Гневный пост Фарион обнародовала на своей странице в Facebook.

"Господа! Что я заметила. Там, говорят, один га*дон в штаны наложил от страха.... и кому ты нужен, несчастье... Так вот, господа. Все грязные комменты идут прежде всего от быдляка Зеленского. Как роскошно, что мы их так просто и легко идентифицировали. Уровень поддержки этого шута — это коэффициент дебилов в стране. Итак, на выборах мы получим их перепись. И это прекрасно. Боритесь — поборете!" — написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее члены политической силы "Свобода" Ирина Фарион и Игорь Степура пожелали смерти журналисту Дмитрию Гордону.

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