Бутусов: власть врала, операция с "вагнеровцами" была сорвана

Журналист Юрий Бутусов заявил, что представители украинской власти врали о срыве спецоперации с "вагнеровцами". При этом никто из них, кроме главы Офиса президента Андрея Ермака, не опровергал сам факт того, что она должна была состояться.

Детальный анализ нашумевшего скандала Бутусов провел в эфире программы Янины Соколовой "Соромно", опубликованной на YouTube. Журналист подчеркнул, что его информация об умышленной отмене задержания террористов "Л/ДНР" базируется на свидетельствах достоверных источников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я предъявляю обвинения согласно информации, которая, подчеркиваю, не является предположением, а не опровергнута непосредственными участниками операции. То есть уровень ее достоверности очень высокий. Хочу напомнить, что за все это время, факт проведения операции отрицал только один человек – глава Офиса президента Андрей Ермак. А у меня есть два источника, которые подтверждают мою информацию, – операция была и она была сорвана", – заявил Бутусов.

Кроме того, добавил он, 14 декабря это подтвердил и командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны, который выступил на заседании Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне. Именно этот человек отвечал за захват террористов и за ведение с ними оперативной игры.

"Полковник ответил на все вопросы депутатов комитета. Он рассказал все и подтвердил в деталях то, что я писал... Я общался даже с депутатами "Слуги народа" – никто не может опровергнуть факта проведения операции. Подчеркиваю – власть врала. И Андрей Ермак врал", – убежден Бутусов.

Он снова напомнил, что Ермак единственный отрицал проведение операции, тогда как никто из других участников встречи не озвучил такой версии. Что касается президента Украины Владимира Зеленского, то он пытался избежать прямого ответа на вопрос.

"Подчеркиваю, что на комитете этому полковнику был задан вопрос о причинах срыва операции, и он прямо ответил, что перенос операции означал ее срыв. А мы знаем кто инициировал этот перенос", – подытожил журналист.

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