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4 марта • обновлено в 18:54
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Отставка Гончарука: Бутусов резко высказался о смене Кабмина

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Известный журналист Юрий Бутусов спрогнозировал, что с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука в Украине ничего не изменится.

"Судя по выступлению президента (Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде 4 марта. – Ред.), никаких изменений в стране не буде. Я думаю, что качество управления будет только ухудшаться", – предположил Бутусов в эфире ObozTV.

Журналист обратил внимание, что в речи Зеленского не было ни анализа причин увольнения правительства, ни указаний на их ошибки.

"К сожалению, мы вообще не услышали ни о каких ошибках... Мы не услышали, почему на 20% каждый месяц не выполняется план доходов бюджета... Мы не услышали никаких планов и задач, которые правительство должно было выполнить и не выполнило. Мы не услышали ничего о ВВП, промышленном производстве", – напомнил он.

"Мы услышали о том, что правительство было чудесным, молодым, прекрасным, и поэтому его почему-то нужно перезагружать. Никакой логики. И никаких выводов из этого сделать нельзя", – добавил Бутусов.

Он признался, что для него это стало "большим разочарованием".

"То, что я сегодня слышал... Я понял, что руководство страны плохо понимает, что такое управление. И даже за полгода они в этом не разобрались", – подчеркнул журналист.

Рада отправила Алексея Гончарука в отставку

Рада отправила Алексея Гончарука в отставку

facebook.com/sluganarodu.official

Как писал OBOZREVATEL, на заседании 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Это решение поддержали 353 депутата, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Отставка Кабмина Гончарука Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Алексей Гончарук Владимир Зеленский Юрий Бутусов
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины президент
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Mega Death
Mega Death
Изменится, изменится. Будет хуже и хуже. Теперь с xoxлов с живых не слезут. Обдерут как липку всю Украину)))
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Франко Иван
Франко Иван
Какая "логика" у Водолеев....? Смешно даже говорить об этом...
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