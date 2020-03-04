Известный журналист Юрий Бутусов спрогнозировал, что с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука в Украине ничего не изменится.

"Судя по выступлению президента (Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде 4 марта. – Ред.), никаких изменений в стране не буде. Я думаю, что качество управления будет только ухудшаться", – предположил Бутусов в эфире ObozTV.

Журналист обратил внимание, что в речи Зеленского не было ни анализа причин увольнения правительства, ни указаний на их ошибки.

"К сожалению, мы вообще не услышали ни о каких ошибках... Мы не услышали, почему на 20% каждый месяц не выполняется план доходов бюджета... Мы не услышали никаких планов и задач, которые правительство должно было выполнить и не выполнило. Мы не услышали ничего о ВВП, промышленном производстве", – напомнил он.

"Мы услышали о том, что правительство было чудесным, молодым, прекрасным, и поэтому его почему-то нужно перезагружать. Никакой логики. И никаких выводов из этого сделать нельзя", – добавил Бутусов.

Он признался, что для него это стало "большим разочарованием".

"То, что я сегодня слышал... Я понял, что руководство страны плохо понимает, что такое управление. И даже за полгода они в этом не разобрались", – подчеркнул журналист.

Рада отправила Алексея Гончарука в отставку facebook.com/sluganarodu.official

Как писал OBOZREVATEL, на заседании 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Это решение поддержали 353 депутата, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".

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