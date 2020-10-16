Бутусов: для "слуг" особо крупные размеры коррупции – это Юзик, а особо мелкие – это Зеленский

Журналист Юрий Бутусов посоветовал президенту Владимиру Зеленскому лучше изучить Конституцию Украины, а не проводить опросы в день выборов.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 16 октября он назвал такую инициативу главы государства "незаконной агитацией".

"Для чего ему (Владимиру Зеленскому) народ Украины дал право на законодательную инициативу? Он все это не использует. Вместо этого, в интересах своей политической партии, чтобы создать ей лучше шансы и убить шансы других оппозиционных партий, он проводит этот опрос. Это чистая агитация. Это незаконно", – сказал Бутусов.

Журналист также с иронией отозвался о вопросе про пожизненное наказание за коррупцию в особо крупных размерах.

"Для слуг народа особо крупные размеры коррупции – это, наверное, размеры Юзика (депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков)? А особо мелкие размеры коррупции – это президент Зеленский? Если президент хочет пользоваться хоть каким-то уважением, он должен изучить Конституцию Украины. Иначе он попадет в такую же смешную ситуацию, как сейчас Леонид Макарович (Кравчук), который, оказывается, не знает полномочий президента", – подчеркнул Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский озвучил все вопросы для всенародного опроса на местных выборах:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

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