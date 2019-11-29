"Будут сажать в тюрягу": Пискун разгромил судебную реформу Зеленского

Реформа Верховного суда Украины, которую инициировал президент Владимир Зеленский, позволит главе государства оставить в ведомстве лишь полностью лояльных судей.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун, комментируя украинскую судебную реформу.

"Сегодня любого можно засадить в тюрьму. Пока еще этого не делают, но это будет. Когда пустят кровь и вкус этой крови попробуют депутаты – будут сажать в тюрягу. Потому что уже есть свой суд. По реформе, которая сейчас произойдет. Из Верховного суда выгонят тех, кто не свой, и оставят только своих", – заявил Пискун.

Бывший генпрокурор напомнил, что нынешний состав Верховного суда был сформирован на конкурсной основе.

"Люди, которые сейчас в Верховном суде, все прошли аттестацию, все прошли квалификационную комиссию судей. Они назначены, они сформировали палаты. Все было честно, все было открыто, прозрачно. И вдруг президент сказал, что их надо очищать. Слава Богу, Владимир Александрович, очищайте. Вопрос только – за что?" – подчеркнул Пискун.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 16 октября приняла президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления. Согласно документу, максимальное количество судей Верховного суда Украины уменьшается с 200 до 100 человек.

ЕС и Канада раскритиковали положения законопроекта. Западные дипломаты указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного суда и применения люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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