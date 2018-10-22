''Будут ползать под троном'': России предрекли капитуляцию

Россия не сможет победить США в гонке вооружений, поэтому страну ожидает капитуляция.

Это может произойти во время президентства Владимира Путина или в период его преемников, написал журналист Виталий Портников на своей странице в Facebook.

"Готовность Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности демонстрирует, что американский президент готов действовать в привычной - с точки зрения противостояния с невменяемым авторитарным режимом - логике гонки вооружений", - отметил Портников.

Он напомнил, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 31 год назад, когда Горбачев находился в Вашингтоне.

"До этого была гонка вооружений, которую Рейган ускорил до небывалых темпов именно после того, как попытки его предшественника, Обамы ХХ века Джимми Картера, договориться с Кремлем окончились Афганистаном. Советский Союз заглотил наживку, ВПК стал поглощать безумное количество средств, работники многочисленных "почтовых ящиков" не жаловались на занятость, петля все крепче сжималась на горле Советского Союза", - добавил Портников.

По его мнению, в Вашингтоне Горбачев представлял "государство-труп".

"У Путина еще меньше возможностей "адекватно" ответить на гонку вооружений, чем у кремлевских старцев. США могут себе позволить эту гонку, Россия - нет. Он может повторить подвиг Брежнева и заглотить наживку - и это будет означать медленную, но необратимую эрозию государства, отложенную капитуляцию слабого перед сильным", - подчеркнул журналист.

Портников считает, что Путин может "попытаться предотвратить гонку вооружений - но это означает капитулировать уже сейчас, убраться отовсюду, сосредоточиться на разворовывании самой России и начать новые переговоры о "разрядке" на правах младшего партнера".

"Зная Путина, практически не сомневаюсь, что он выберет первый вариант - с капитуляцией своих преемников. Российской элите капитуляция нужна уже сейчас, пока еще можно сохранить государство. Капитуляция с Путиным или без него. Но бандиты с чекистами будут только ползать под троном, слизывать пыль с монарших ботинок и надеяться на "авось", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

В свою очередь в Совфеде заявили, что Россия может моментально нанести удар, из-за чего "будет уничтожен весь мир", а американцы "потеряют все".