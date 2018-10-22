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''Будут ползать под троном'': России предрекли капитуляцию

8.8тЧитать материал на украинском

Россия не сможет победить США в гонке вооружений, поэтому страну ожидает капитуляция.

Это может произойти во время президентства Владимира Путина или в период его преемников, написал журналист Виталий Портников на своей странице в Facebook.

"Готовность Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности демонстрирует, что американский президент готов действовать в привычной - с точки зрения противостояния с невменяемым авторитарным режимом - логике гонки вооружений", - отметил Портников.

Он напомнил, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 31 год назад, когда Горбачев находился в Вашингтоне.

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"До этого была гонка вооружений, которую Рейган ускорил до небывалых темпов именно после того, как попытки его предшественника, Обамы ХХ века Джимми Картера, договориться с Кремлем окончились Афганистаном. Советский Союз заглотил наживку, ВПК стал поглощать безумное количество средств, работники многочисленных "почтовых ящиков" не жаловались на занятость, петля все крепче сжималась на горле Советского Союза", - добавил Портников.

По его мнению, в Вашингтоне Горбачев представлял "государство-труп".

"У Путина еще меньше возможностей "адекватно" ответить на гонку вооружений, чем у кремлевских старцев. США могут себе позволить эту гонку, Россия - нет. Он может повторить подвиг Брежнева и заглотить наживку - и это будет означать медленную, но необратимую эрозию государства, отложенную капитуляцию слабого перед сильным", - подчеркнул журналист.

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Портников считает, что Путин может "попытаться предотвратить гонку вооружений - но это означает капитулировать уже сейчас, убраться отовсюду, сосредоточиться на разворовывании самой России и начать новые переговоры о "разрядке" на правах младшего партнера".

"Зная Путина, практически не сомневаюсь, что он выберет первый вариант - с капитуляцией своих преемников. Российской элите капитуляция нужна уже сейчас, пока еще можно сохранить государство. Капитуляция с Путиным или без него. Но бандиты с чекистами будут только ползать под троном, слизывать пыль с монарших ботинок и надеяться на "авось", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

В свою очередь в Совфеде заявили, что Россия может моментально нанести удар, из-за чего "будет уничтожен весь мир", а американцы "потеряют все".

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и Россиейвооружения
Персоны
Виталий ПортниковДональд ТрампВладимир Путин
Место
РоссияМосква
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Ponasenko Olexander
Ponasenko Olexander
«Средняя российская семья должна банкам 234 тысячи рублей, пишет «МК» со ссылкой на Общероссийский национальный фронт (ОНФ).» Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://finance.rambler.ru/money/40709245/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Галкина Елена
Галкина Елена
На конец сентября задолженность домохозяйств перед коммерческими банками составила 197,4 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка. Таким образом, за последний год задолженность возросла на 27,2 млрд грн. По данным НБУ, в национальной валюте украинцы были должны банкам 127,4 млрд грн, в иностранной валюте - на 70,0 млрд грн. ЗВР Украины - 16,2 млрд. долларов. По данным ООН каждый украинец по внешнему долгу должен 5418 долларов (countrymeters. info).
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Галкина Елена
Галкина Елена
Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам экспертов UNAIDS, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет около 240 тысяч человек. И только каждый второй знает о своем диагнозе – по состоянию на 1 мая 2018 года на учете в Украине состоит 143 766 ВИЧ-позитивных пациентов.
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Ponasenko Olexander
Ponasenko Olexander
«Вяликая расея» занимает третье место в мире по темпам распространения ВИЧ после ЮАР и Нигерии. И первое место по потреблению героина - «высцыкадуховные» выжирают более 20% мирового производства героина.
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Галкина Елена
Галкина Елена
Ponasenko Olexander, Украинская и израильская молодежь занимает первое и второе места в мире в рейтинге потребления алкоголя среди детей и молодежи. Такие данные содержатся в новом исследовании Всемирной организации здравоохранения, передают "Подробности". В рамках исследования научные работники опросили свыше 200 тыс. учеников 5-го, 8-го и 10-го классов из 41-й страны мира. По результатам полученного материала ученые составили список стран, где явление подросткового алкоголизма приобрело особенно угрожающий масштаб. Первое место – за Украиной, где 40% подростков употребляют алкогольные напитки, по крайней мере, раз в месяц. На втором – молодые израильтяне с 28% любителей алкоголя. Дальше в списке – Чехия. Российские школьники заняли 15 ступеньку, а последние в списке – Исландия и Ирландия. Первое место в Европе - по детской и материнской смертности. Первое место - по бедности - обогнав Молдавию.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Глупому педерасту Портникову пора вынуть голову из задницы, российские официальные лица не раз заявляли:в новой гонке вооружений Россия участвовать не будет, при необходимости она ответит асимметрично имеющимися образцами оружия.
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