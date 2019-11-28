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29 ноября • обновлено в 11:32
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"Будут молчать за "мир" ценой Украины!" У Порошенко отреагировали на обыски у Зверобой

5.6т
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Народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала обыски в своей коллеги Маруси Зверобой "концом эпохи достоинства".

На своей странице в Facebook она осудила такие действия правоохранителей и отметила, что таким образом "скоро тройки начнут ходить по квартирам оппозиционеров".

Политик заметила, что в Украине пытаются построить полицейское государство на страхах, запугивании, арестах, конфискациям, давлении и под улюлюканье толпы.

Ирина Геращенко прокомментировала обыски у Маруси Зверобой

Ирина Геращенко прокомментировала обыски у Маруси Зверобой

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"Уклонисты обыскивают и задерживают резервистов и воинов. Конец эпохи Достоинства. Примечательно молчание и даже одобрямс наших перед международной партнеров. Они будут молчать, держа кулачки рынка земли и "мир ценой Украине. Затем, возможно, какое-то беспокойство из себя выдавит", – написала Геращенко.

Напомним, В четверг, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований пришли с обыском к волонтеры и участники войны в Донбассе Маруси Зверобой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в спор с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом янтарем.

  • На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.

  • Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертен", а на передовой "может случайно взорваться граната".

  • Через высказывания Федыны и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержения государственной власти".

  • Также волонтер Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Ирина Геращенко Маруся Зверобой
Место
Украина
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Комментарии
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Gabor Istvan
Gabor Istvan
тавишо!!!! вже наші міжнародні партнери бяки (хоча всі давно прекрасно знали їм ціну). А може давайте ще один гей-парад проведемо, щоб здати "іспит на європейськість" (Ваші слова), чи приймемо стамбульську конвенцію (яку Ви так просуваєте в угоду цим поганим міжнародним партнерам), чи законодавчо заборонимо писати в документах "батько", "мати" а залишимо член родини № якийсь-там (що Ви активно пропагували, в той же час чомусь свого члена родини № не знаю який називали "донечкою"). І тоді вони возрадуються і кулачки міцніше потримають, а може і пальчиком айяяй покажуть... Все вище не означає, що зелені більшовики хороші. Вони покидьки. Але Ви, пані Ірино, або хрестик зніміть, або як там далі по тексту у приказці.
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фил филька
фил филька
оскорбления и угрозы президенту которого выбрали 73% граждан страны это эпоха достоинства?) кружевные словарь терминов что ль почитайте))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"эпоха достоинства"... Бугага
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