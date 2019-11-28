"Будут молчать за "мир" ценой Украины!" У Порошенко отреагировали на обыски у Зверобой

Народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала обыски в своей коллеги Маруси Зверобой "концом эпохи достоинства".

На своей странице в Facebook она осудила такие действия правоохранителей и отметила, что таким образом "скоро тройки начнут ходить по квартирам оппозиционеров".

Политик заметила, что в Украине пытаются построить полицейское государство на страхах, запугивании, арестах, конфискациям, давлении и под улюлюканье толпы.

Ирина Геращенко прокомментировала обыски у Маруси Зверобой

"Уклонисты обыскивают и задерживают резервистов и воинов. Конец эпохи Достоинства. Примечательно молчание и даже одобрямс наших перед международной партнеров. Они будут молчать, держа кулачки рынка земли и "мир ценой Украине. Затем, возможно, какое-то беспокойство из себя выдавит", – написала Геращенко.

Напомним, В четверг, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований пришли с обыском к волонтеры и участники войны в Донбассе Маруси Зверобой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в спор с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом янтарем.

На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.

Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертен", а на передовой "может случайно взорваться граната".

Через высказывания Федыны и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержения государственной власти".

Также волонтер Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал