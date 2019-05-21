ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Будут "казни": экстрасенс рассказал о Зеленском-президенте

13.8тЧитать материал на украинском

Четыре "знака", которые были замечены во время инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, не являются предвестниками в полном смысле слова; несмотря на это, Зеленский принесет "большое разрушение существующей власти".

Об этом OBOZREVATEL рассказал экстрасенс-медиум Максим Гордеев. "Всё это никак не может относиться к знакам. Например, если бы новый президент стал на трон и в этот момент отвалился кусок герба – это был бы знак. Или, например, если бы в этот момент в зал влетела ворона", - заметил он.

По словам Гордеева, "явный знак того, что падут солдаты, был с Порошенко – на его инаугурации упал солдат".

Новости
Полторак пошел на компромисс после встречи с Зеленским

"Если мы говорим о президенте, надо рассматривать более глобальные знаки. А то, что происходит от неряшливости, от волнения, от человеческих факторов, я бы знаками не называл. Это не заслуживает особого внимания. Эти знаки не глобальны", - пояснил экстрасенс.

Владимир Зеленский с президентской булавой во время церемонии инаугурации

Владимир Зеленский с президентской булавой во время церемонии инаугурации

Пресс-служба президента Украины

Отвечая на вопрос, каким будет президентство Зеленского – благополучным или проблемным, он подчеркнул: "Любое президентство не может нести благополучие или неблагополучие стране. Каждый вносит и негативные аспекты, и позитивные. У каждого президента Украины, включая Януковича, можно найти что-то хорошее, что он сделал для страны".

В то же время Гордеев убежден, что Владимир Зеленский "принесет большое разрушение существующей власти" и будет самостоятельной фигурой на этом посту.

Новости
''Хорошо, что не упал'': нардеп рассказал о казусе на инаугурации Зеленского

"Даже если кто-то ему помогает, в момент, когда он дошел до пика, он кинет всех и будет делать так, как считает нужным лично он. И будут привселюдные "казни", разоблачения, поток показательных выступлений политиков, людей, которые у власти", - предупредил экстрасенс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Максим ГордеевВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
48
39
Смешно
20
Интересно
3
Печально
32
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну, если начнет с Портнова и Ко, тогда будет весело. А Петю гонять - особого ума не надо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
началькиком всу назначили хомчака-предателя Украины! посмотрите видео солдат и что они говорят о хомчаке-рекомендую! террорист портнов в Украине а где СААКАШВИЛИ ГОСподин президент Зеленский??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Кожедуб ruslan, топил за Зэбила? получи по губам. И закоытые списки и проходная планка в 3%
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Казни, разрушения ... А сам то, кто нибудь, повесится?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
2 из 3 ответов | показать все
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
CARGO 100, ты ватоправославный далпайоп и больше о тебе ничего знать не надо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Тарас Бор, я русский, россиянин и причин у меня нет ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения