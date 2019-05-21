"Будут "казни": экстрасенс рассказал о Зеленском-президенте

Четыре "знака", которые были замечены во время инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, не являются предвестниками в полном смысле слова; несмотря на это, Зеленский принесет "большое разрушение существующей власти".

Об этом OBOZREVATEL рассказал экстрасенс-медиум Максим Гордеев. "Всё это никак не может относиться к знакам. Например, если бы новый президент стал на трон и в этот момент отвалился кусок герба – это был бы знак. Или, например, если бы в этот момент в зал влетела ворона", - заметил он.

По словам Гордеева, "явный знак того, что падут солдаты, был с Порошенко – на его инаугурации упал солдат".

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"Если мы говорим о президенте, надо рассматривать более глобальные знаки. А то, что происходит от неряшливости, от волнения, от человеческих факторов, я бы знаками не называл. Это не заслуживает особого внимания. Эти знаки не глобальны", - пояснил экстрасенс.

Владимир Зеленский с президентской булавой во время церемонии инаугурации Пресс-служба президента Украины

Отвечая на вопрос, каким будет президентство Зеленского – благополучным или проблемным, он подчеркнул: "Любое президентство не может нести благополучие или неблагополучие стране. Каждый вносит и негативные аспекты, и позитивные. У каждого президента Украины, включая Януковича, можно найти что-то хорошее, что он сделал для страны".

В то же время Гордеев убежден, что Владимир Зеленский "принесет большое разрушение существующей власти" и будет самостоятельной фигурой на этом посту.

"Даже если кто-то ему помогает, в момент, когда он дошел до пика, он кинет всех и будет делать так, как считает нужным лично он. И будут привселюдные "казни", разоблачения, поток показательных выступлений политиков, людей, которые у власти", - предупредил экстрасенс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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