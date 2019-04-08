"Будут гореть в аду!" Священник ПЦУ "проклял" сторонников Зеленского

Те, кто отдадут свои голоса во втором туре выборов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, — "будут гореть в аду".

Такое заявление в Facebook сделал протоиерей Владимирского собора (ПЦУ) Петро Зинич под публикацией сотрудника прокуратуры Юрия Дорошенко, в которой говорится о том, что "российская чума начиналась с зеленых человечков".

"Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будет гореть в аду. Аминь и Богу слава!", — написал Зинич, однако, позже комментарий был удален. Скриншоты разошлись по сети и возмутили людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций обратился к народу по случаю предстоящих выборов президента Украины. В организации призвали умерить чувства и эмоции до того, как выбор будет сделан.

До этого предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний распорядился проводить во всех храмах молитвы о справедливых выборах президента.

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