"Буду работать": Супрун рассказала, останется ли в Украине после отставки

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что намерена продолжить работать в Украине, даже если после парламентских выборов ее сместят с занимаемой должности.

"Я — гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду работать здесь. И надеюсь, что смогу в любой способ дальше помогать, чтобы эта трансформация (в медицине. — Ред.) происходила", — отметила она в интервью НВ.

Супрун добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

Ульяна Супрун "Еспресо TV"

"Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела в пользу Украины", — подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун заявила, что надеется на то, что президент Украины Владимир Зеленский сохранит курс на изменения и оценит успехи медицинской реформы.

Напомним, также ранее Супрун заявляла, что не собирается подавать в отставку после инаугурации Зеленского.

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