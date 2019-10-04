"Буду ночевать под куполом": замужнюю "слугу народа" застукали в Раде в пикантной ситуации

На заседании Верховной Рады Украины в пятницу, 4 октября, удалось запечатлеть "пикантный" момент с нардепом от фракции "Слуга народа" Юлией Гришиной.

Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. На кадре кажется, что коллега женщины держит свою руку на ее ягодицах.

"Один момент... На самом деле, так совпало, что под моим углом рука была на юбке", – пояснил Доброносов.

Юлия Гришина (в центре) facebook.com/juli.stratejna

facebook.com/yan.dobronosov

"А потом за такие фото дома будет ждать", – отметила одна из пользовательниц сети, на что Гришина ответила ей в комментариях: "Сегодня ночую под куполом". Отметим, на странице в социальной сети политика указано, что она замужняя.

"Пани Юля молодец, с чувством юмора", – добавила другая пользовательница. "Без него никак! Тем более с нашими веселыми фотографами", – ответила политик.

Юлия Гришина facebook.com/juli.stratejna

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву сняли на видео во время того, как он трогал свои половые органы в Раде после звонка модели.

Политик неожиданно прокомментировал скандал, заявив, что "каждый мужчина делает так же".

Перед этим он попался на переписке в стенах парламента, спрятавшись за рабочими столами депутатов.

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