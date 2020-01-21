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21 января • обновлено в 19:10
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"Будто я Ихтиандр": назначенный Зеленским глава Николаевской ОГА поймал "энергию Посейдона"

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Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник на выходных ездит к морю в Одессу и Коблево, чтобы "зарядиться энергией Посейдона".

Об этом он рассказал в интервью изданию NikLife. По словам мужчины, из-за напряженного графика работы ему пришлось забыть о личной жизни, семье и увлечениях.

"Я очень люблю путешествовать по Украине, а именно мне импонирует Закарпатье и Львов, но к сожалению, с приобретением должности нет возможности радовать себя поездками в западном направлении. Единственное, что у меня осталось в списке увлечений, это купание зимой. Я это делаю уже на протяжении 20 лет.

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Практически каждые выходные я езжу в Коблево, или Одессу, мне это нравится, я таким образом смываю с себя негатив и набираюсь энергией от Посейдона. [Коблево] В первую очередь потому, что там никого нет, вообще никого. Только я и чайки. Последний раз, когда я купался, прибежали все и смотрели на меня, будто я какой-то "ихтиандр", – рассказал он.

Александр Стадник

Александр Стадник

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как новые кадры Зеленского, в том числе главы ОГА, рушат рейтинг президента и "Слуги народа".

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Николаев
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