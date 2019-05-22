Будто Порошенко и не было: Зеленский устроил тотальную зачистку

С официального сайта президента Украины исчезла вся информация о пятом украинском лидере Петре Порошенко.

Отсчет событий начался с инаугурации Владимира Зеленского 20 мая, когда победитель президентских выборов официально вступил в должность.

На веб-ресурсе главы государства нет ни одной новости, заявления, фото и видео Порошенко. При запросе "Порошенко" во временном диапазоне с 2014-го по 2019 год сайт выдает якобы 1833 результата, но с уточнением: "По вашему запросу ничего не найдено". Диапазон выбранных в поисковой строке дат при этом сбивается.

Материалы, которые ранее были опубликованы на сайте, сохранились только в кэше Google. Однако при попытке перейти на них пользователей автоматически перенаправляют на главную страницу president.gov.ua.

"До Зе будто никого и не было. В ФБ еще зачистка не прошла, но ссылки на сайт АПУ со старыми новостями не работают. Люди в черном. Хлоп. И все стерлось", – иронично прокомментировала в Facebook бывший начальник пресс-службы Национального банка Украины Леся Войтицкая.

Под ее постом развернулась дискуссия, в ходе которой прозвучал тезис о том, что якобы все президенты удаляли информацию о своих предшественниках, в том числе и Петр Порошенко.

"Если правильно помню, каждый новый президент зачищает старый сайт. Когда хотела найти какие-то приказы януковичские, так ниче не было", – написала Виктория Власенко.

"То же самое было при Порохе и Яныку, прогуглите и не разводите панику", – отметил Алексей Кравчук.

"Так же поступали и президенты-предшественники. Это точно", – подчеркнула журналист Татьяна Высоцкая.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский Коллаж

Сотрудник Администрации президента (2015-2018 гг.) и экс-координатор работы с иностранными медиа АП Ярема Дух пояснил, что команда Петра Порошенко запустила сайт с нуля, поэтому там не было новостей, указов и фотографий экс-президента Виктора Януковича и бывших лидеров Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц Украины. Кто и какую должность получил, можно прочитать здесь.

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