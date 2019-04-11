"Будете отвечать за все": Порошенко пригрозил Кулику за обвинения

Президент Украины Петр Порошенко вмешивался в ход расследования экономического блока преступлений экс-главы страны Виктора Януковича.

Такое заявление в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" сделал заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик.

"Два раза непосредственно было влияние президента", – сказал он, уточнив, что это происходило в Администрации президента. Отмечается, что одно из дел касалось экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

При этом Порошенко опроверг слова Кулика. "Еще месяц назад у господина Кулика не было никаких мыслей по этому поводу", – заявил он, утверждая, что замглавы департамента якобы встречался в Израиле с представителями украинского олигарха Игоря Коломойского, где ему "написали текст" обвинений.

Порошенко пригрозил Кулику уголовной ответственностью. "Будете отвечать за все", – сказал он.

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Петр Порошенко и Константин Кулик Скрин видео

Отметим, недавно Кулик обвинил лично Петра Порошенко, представителей Администрации президента, некоторых народных депутатов от БПП и руководство ГПУ во вмешательстве в расследование так называемого дела Курченко, в котором фигурирует окружение действующего главы государства.

Как писал OBOZREVATEL, ГПУ завершила расследование против беглого олигарха Сергея Курченко, и в связи с этим объявила подозрения экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой и действующему замглавы Администрации президента Алексею Филатову.

Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко вскоре заявил, что сообщения о подозрении якобы были осуществлены с нарушением процессуального законодательства.

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