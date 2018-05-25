"Будете наказаны!" Парубий в Раде пригрозил преступнику Путину

Подтверждение объединенной следственной группой того факта, что малазийский Boeing-777 был сбит российским "Буком", означает для России неотвратимое наказание.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая пленарное заседание парламента.

"Я хочу напомнить международному преступнику Путину, что наказание неотвратимо. Зло будет наказано!" - пригрозил при этом он.

.@AndriyParubiy: вчора міжнародна комісія, яка розслідує збиття російськими окупантами літака малайзійських авіаліній остаточно заявила, що літак збили російські кадрові військові.

Я хочу нагадати міжнародному злочинцю Путіну, що покарання невідворотне. Зло буде покаране! pic.twitter.com/zB4ROdW5lb — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 25 мая 2018 г.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.