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"Будете наказаны!" Парубий в Раде пригрозил преступнику Путину

2.1тЧитать новость на украинском

Подтверждение объединенной следственной группой того факта, что малазийский Boeing-777 был сбит российским "Буком", означает для России неотвратимое наказание.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая пленарное заседание парламента.

"Я хочу напомнить международному преступнику Путину, что наказание неотвратимо. Зло будет наказано!" - пригрозил при этом он.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на Обозревателе.

Темы
На Донбассе сбит Boeing-777Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинАндрей Парубий
Место
Украина
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Для начала Палубий помогает член!
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