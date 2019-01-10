''Будут тысячи жертв, но Украина выживет'': историк дал прогноз по войне с Россией

Российский президент Владимир Путин может напасть на Украину и Эстонию или даже начать новую ракетно-ядерную гонку.

Возможны все варианты, поскольку Путин сошел с рельсов рационального мышления, сказал в интервью OBOZREVATEL американский историк Александр Мотыль.

"Это не значит, что так произойдет, но это возможно, и Украина должна быть готова к вторжению России. Путин сошел с рельсов рационального мышления и становится похожим на Гитлера начала 40-х годов. Вряд ли Запад пошлет на защиту Украины американских или немецких солдат. Военной помощи не будет даже в случае вторжения в Эстонию. Западные страны разделены, у них собственные проблемы. И посылать своих солдат, чтобы они защищали Донбасс или Минск, вряд ли такое возможно", – отметил историк.

По его словам, в случае российской военной агрессии Запад может разве что ввести санкции и отключить Россию от системы Swift.

Россия

"Может быть еще военная помощь от Америки и Англии, но в конце концов спасение Украины будет зависеть от нее же самой. И Украина, имея такую сильную армию, уже сама способна остановить российскую агрессию. Да, погибнут тысячи и не только украинцев, но и россиян. Но Украина выживет. А вот выживет ли Россия – это вопрос. Через открытую войну с Украиной могут восстать и российские элиты, и даже народные массы. Таких случаев в истории очень много", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в ближайшее время может ввести биометрический визовый режим с Россией. На этом настаивает министр иностранных дел Павел Климкин.