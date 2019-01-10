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''Будут тысячи жертв, но Украина выживет'': историк дал прогноз по войне с Россией

4.7тЧитать материал на украинском

Российский президент Владимир Путин может напасть на Украину и Эстонию или даже начать новую ракетно-ядерную гонку.

Возможны все варианты, поскольку Путин сошел с рельсов рационального мышления, сказал в интервью OBOZREVATEL американский историк Александр Мотыль.

"Это не значит, что так произойдет, но это возможно, и Украина должна быть готова к вторжению России. Путин сошел с рельсов рационального мышления и становится похожим на Гитлера начала 40-х годов. Вряд ли Запад пошлет на защиту Украины американских или немецких солдат. Военной помощи не будет даже в случае вторжения в Эстонию. Западные страны разделены, у них собственные проблемы. И посылать своих солдат, чтобы они защищали Донбасс или Минск, вряд ли такое возможно", – отметил историк.

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По его словам, в случае российской военной агрессии Запад может разве что ввести санкции и отключить Россию от системы Swift.

''Будут тысячи жертв, но Украина выживет'': историк дал прогноз по войне с Россией

Россия

"Может быть еще военная помощь от Америки и Англии, но в конце концов спасение Украины будет зависеть от нее же самой. И Украина, имея такую сильную армию, уже сама способна остановить российскую агрессию. Да, погибнут тысячи и не только украинцев, но и россиян. Но Украина выживет. А вот выживет ли Россия – это вопрос. Через открытую войну с Украиной могут восстать и российские элиты, и даже народные массы. Таких случаев в истории очень много", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в ближайшее время может ввести биометрический визовый режим с Россией. На этом настаивает министр иностранных дел Павел Климкин.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинОлександр МотильАдольф Гитлер (Adolf Hitler)Павел Климкин
Место
Украина
Теги
РоссияУкраинавойна
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Российский президент Владимир Путин может напасть на ЕС и С.Ш.А. или даже начать новую ракетно-ядерную гонку. И тут, историк Александр Мотыль от одной этой мысли всрался на месте.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А у ентого американского историка, ума не хватило, почитать исторические факты, войн с Россией и их последствий для нападавших на Россию? Как это свiдоме бидло жаждет реальной войны с применением всех видов вооружения!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ильчук Андрей, Это ты, тварь свiдома, про какое то разрешение хрюкаешь? тебя без разрешения вдувают не только чеченские ишаки, но и весь западный зоопарк, подающий тебе на паперти. Ты за любую подачку, в виде транша , камасутру листаешь и отрабатывают ее на тебе бегом, по счелчку руки хозяина.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Иваненко Виталий, а у такой как ты парашной слизи ума хватает понять, что без Украины вы просто дерьмо? Что, такой тупой, что даже это непонятно? Ну тогда пюбеги к чечен, проси, чтобы ишаку разрешил ещё тебе вдуть, вдруг хоть от этого поумнеешь)))
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Файбер Моня
Файбер Моня
В 17-м веке "украинские патрыоты" вместе с поляками против русских - кранты полякам. В 18-м веке вместе со шведами против русских - кранты шведам. В 20-м веке ломанулись в австро-венгерские "СС" (сичовые стрельцы) - кранты Австро-Венгрии. Перебежали к немцам - кранты германской империи. Побежали к Гитлеру. Гитлер оказался умнее предшественников, не пускал украинских активистов в боевые части, доверив уничтожать мирное население - и всё равно кранты Рейху №3. Сейчас молятся на НАТО. Меня терзают нехорошие предчувствия...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Файбер Моня, ты забыл начать с рассказа о том, как твоё гниложопое племя геройски дань с земель Руси для орлы собирало раком перед ханами по своему выбору встав, неполон твой рассказ без этого, сучка дырявая)))
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