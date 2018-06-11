Антикоррупционный Суд Украины. Фасад и начинка.

"Непарадная" аналитика стратегического события. С иронией, но без зрады.

Еще вчера, в порыве всенародного торжества, приветствуя утвержденное ВР решение о создании АКС (сокращу это длинное название), я радостно хлопал в ладоши..... ибо, как говорит один мой глубокоаналитический и ультраоптимистический друг Миха Анархист Чаплыга: "фсе за*ппало"!

Однако сегодня, оторвавшись от проблем своих бронированных и разночастотных железяк, я имел возможность в тишине и спокойствии раскинуть - как говорится - Е2-Е4.

Итак.... что имеем?

Возьмем для примера медицину: любой, мало мальски понимающий в этом специалист, с твердой уверенностью скажет вам о том, что профилактика заболевания в разы эффективнее его лечения. И с этим трудно не согласиться!

Противопожарная безопасность. Преступность. Производственный травматизм. Любая сфера деятельности! Ответ тот же. Профилактика - максимум эффективности!

Что же такое профилактика? Это комплекс мер, направленных на предупреждение возникновения чего-то нехорошего..... (болезни, преступления, пожара).

Плавно переносим нашу аналитику на коррупцию в Украине, для начала сформулировав основную суть этого явления. Так вот корнем нашей проблемы является "возможность должностного лица, создавать и навязывать обществу правила, удобные ему самому и, в дальнейшем, пользоваться ими для собственного обогащения "! Попробую проще: те, кто оплачивается бюджетными деньгами, вправе диктовать условия тем, кто этот бюджет наполняет!

Что мы видим в Америке или в Европе, куда мы так усиленно стремимся? В этих странах первичным является субъект, НАПОЛНЯЮЩИЙ бюджет! А чиновник, оплачиваемый бюджетом - не более, чем специалист, обслуживающий этого наполнителя и легализующий правила, стимулирующие экономический рост и всестороннее развитие плательщика налогов! Неудивительно, что большая часть финнов - например - даже не знает имен чиновников своего кабинета министров).

Теперь вернемся к "профилактике". С точки зрения здравого смысла, для достижения такой благой цели, как подолання корупції, нашим западным партнерам куда более целесообразно было бы лоббировать и давить наш Парламент вместе с АП на принятие законов, минимизирующих влияние политиков и чиновников на бизнес, т.е. на изменение самой сути взаимоотношений между наполнителями и распорядителями бюджета! Это и была бы в разы более эффективная профилактика - создания комплекса мер, направленных на предупреждение возникновения......

Но увы! Мы, почему-то выбираем путь активации наказательного решения проблемы! Мы беремся лечить неизлечимое. Ведь в самой славянской натуре заложен принцип "свято место пусто не бывает".

Вставка: знаете на что направлены выводы следственной комиссии в армии США при возникновении ЧП? На разработку правил, не допускающих в дальнейшем повторения происшествия! А в армии СССР (и всех ее последователей, включая нас)? На четкое определение виновного и его дальнейшего наказания!

Вот простой пример разницы в профилактике и борьбе с последствиями.

Не устранив причину, мы никогда не избавимся последствий. Даже усилиями 10 суперантикоррупционных мегасудов!

А теперь ОСНОВНОЕ! Копаем в глубь)

Если создание АКС не несет в себе цели борьбы с коррупцией - потому как украинская практика довела, что чем больше риск наказания, тем выше сумма взятки - то какие мотивы столь мощного напора со стороны Запада на его основание?

Та-да-да-дам! Ответ:

Теперь все яйца, задницы, языки и прочие органы наших высокопоставленых чиновников будут находиться в цепких и умеющих вовремя их придавить, ручках наших западных партнеров!

А смена удобного кресла "Бентли" на совсем некомфортабельную, пусть даже и европейскую тюремную парашу - серьезный стресс и весьма весомый аргумент для чиновничьего организма. И послать западных благодетелей никак... - без европейских ярдов до выборов экономика не доживет. Зареформировали. Тупиковая, однако, ситуация складывается: и рыбку не дали и на х... посадили....

Отсюда и торги за право назначить "своих". Так хоть шанс "пропетлять" появляется.

Ну и теперь о нас... простых... А что нам? Украинцам...

И нам будет! Нет... не правительство без коррупции... нет... не суды справедливые...

С этим пока не торопитесь. Не время.

Нам будет Шоу! Красивое и зрелищное! Сливать будут всех! Не только тех, у кого по локоть ручки в бюджете запачкались, но и тех, кто даже мизинчик туда сунуть посмел! Борьба же! Непримиримая! Против всех коррупционеров.... кроме неприкасаемых, естественно. У которых яички уже зажаты ручками заграничными... умелыми и стратегическими...

"Хлеба и зрелищ!" Неопровергнутое и неусовершенствованное никем доселе правило римских императоров! Получите зрелища! Хлеба пока нет... но... вы держитесь!

Занимайте места. Заказывайте поп-корн.

А я пошел работать дальше.