"Будет сенсация": дипломат дал прогноз на встречу Порошенко и Зеленского с Макроном

Встречи кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном, которые запланированы на 12 апреля, покажут, кто такой Зеленский, потому что украинцы до сих пор этого не знают.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 гг. Владимир Огрызко. Будет интересно, что скажет украинский актер и шоумен, убежден он.

"Думаю, это будет даже сенсацией. Сегодняшний день будет очень важным и во внешних политических моментах, и для внутреннего понимания украинцев того, кто такой господин Зеленский, поскольку до сих пор мы этого не знаем", – сказал дипломат.

Переговоры будут выглядеть по-разному, ведь речь идет о встрече с действующим президентом Порошенко и кандидатом на пост главы Украины Зеленским, заверил Огрызко. Он объяснил, что различия будут даже с точки зрения протокольных формальностей.

24 канал

"Встреча будет с Петром Порошенко, который выполняет свои непосредственные функции и который является главой государства сегодня, а с другой стороны говорится про кандидата в президенты Зеленского, у которого хоть и есть шансы, но все равно он пока кандидат. В одном случае это будет полный государственный прием, а в другом, скажем так, неформальная встреча", – добавил дипломат.

Это будет первый случай, когда Зеленскому придется говорить не общими фразами, а отвечать конкретно, сказал Огрызко.

"Будет очень интересно потом послушать реакцию Макрона. Думаю, он захочет услышать не то, что "мы за все хорошее и против всего плохого", а конкретные вещи, что касаются того же продвижения в НАТО, ЕС, позиции по отношению к России. Разговоры должны быть предметными", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев уточнил, что действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Зеленский намерены в пятницу, 12 апреля встретиться в Париже с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

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