|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Будет сенсация": дипломат дал прогноз на встречу Порошенко и Зеленского с Макроном

5.3тЧитать материал на украинском

Встречи кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном, которые запланированы на 12 апреля, покажут, кто такой Зеленский, потому что украинцы до сих пор этого не знают.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 гг. Владимир Огрызко. Будет интересно, что скажет украинский актер и шоумен, убежден он.

"Думаю, это будет даже сенсацией. Сегодняшний день будет очень важным и во внешних политических моментах, и для внутреннего понимания украинцев того, кто такой господин Зеленский, поскольку до сих пор мы этого не знаем", – сказал дипломат.

Новости
Встреча с Макроном: у Зеленского ответили на слухи

Переговоры будут выглядеть по-разному, ведь речь идет о встрече с действующим президентом Порошенко и кандидатом на пост главы Украины Зеленским, заверил Огрызко. Он объяснил, что различия будут даже с точки зрения протокольных формальностей.

"Будет сенсация": дипломат дал прогноз на встречу Порошенко и Зеленского с Макроном

24 канал

"Встреча будет с Петром Порошенко, который выполняет свои непосредственные функции и который является главой государства сегодня, а с другой стороны говорится про кандидата в президенты Зеленского, у которого хоть и есть шансы, но все равно он пока кандидат. В одном случае это будет полный государственный прием, а в другом, скажем так, неформальная встреча", – добавил дипломат.

Это будет первый случай, когда Зеленскому придется говорить не общими фразами, а отвечать конкретно, сказал Огрызко.

"Будет очень интересно потом послушать реакцию Макрона. Думаю, он захочет услышать не то, что "мы за все хорошее и против всего плохого", а конкретные вещи, что касаются того же продвижения в НАТО, ЕС, позиции по отношению к России. Разговоры должны быть предметными", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев уточнил, что действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Зеленский намерены в пятницу, 12 апреля встретиться в Париже с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Володимир Огризко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
4
1
Смешно
26
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Скирда Женя
Скирда Женя
Вот вот, именно предметный разговор, хотя может они просто вместе третью часть "слуги" посмотрят и всего делов...)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Макрон - гей. Перед встречей с ним нужно сдать анализы на спид. случаи они же всякие бывают...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Позорище, анализы перед смотринами сдали?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения