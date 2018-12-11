"Будет очень больно": стало известно о судьбе делегации России в ПАСЕ 

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решение ограничить санкции по отношению к делегации Российской Федерации в ПАСЕ.

Теперь россиянам предоставляется право голоса на выборах судей ЕСПЧ, генсека СЕ и других руководителей организации, сообщил вице-президент ПАСЕ, председатель постоянной делегации Верховной Рады в Ассамблее Владимир Арьев в Facebook.

"Решение о разрешении голосовать за выборные должности, имея ограниченное право голоса, соответствует уставу СЕ и является очень символическим шагом, ведь в Совете Европы понимают, что Россия стремится обвинить организацию во всех грехах из-за игнорирования ее шантажистских требований. И хотя трое представителей Украины голосовали против, это решение было принято, в том числе голосами и другими противниками агрессивной политики РФ", - написал он.

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Также Арьев спрогнозировал последующие шаги российской делегации.

"Первое: россияне не принимают уступку, опять не подают делегацию на 2019 год и начинают пытаться торпедировать решение ЕСПЧ из-за попытки провести идею о непризнании легитимности избранных судей. Слабое место состоит в том, что обратной силы решение регламентного комитета не имеет, а большинство выборов в 2016-2018 годах проводилось без российской делегации, которая даже не подавалась в ПАСЕ. А значит и санкций против них не было", - пояснил он.

Вице-президент ПАСЕ предположил, что россияне могут подать делегацию в январе, с высокой вероятностью получат санкции и возможность голосовать за нового генсека Совета Европы в июне.

"Слабое место этого варианта - риск для россиян. Гигантский риск. Получить санкции в третий раз будет очень болезненно для них. Чтобы избежать такой возможности, они и проталкивали те изменения в регламент, которые не получили. А учитывая список тех, кто подписал и продолжает подписывать заявку на срочные дебаты в январе на тему "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса" с очень жесткими дефинициями в сторону РФ, то я сомневаюсь, что россияне рискнут получить очередную пощечину добровольно", - добавил Арьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что участие России в уставных органах Парламентской ассамблеи Совета Европы будет прекращено, если она не возобновит взносы в бюджет в 2019 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь ответил, что Россия не позволит Совету Европы исключить страну из его состава, а если такое решение будет принято, то покинет Совет сама.

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