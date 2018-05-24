"Будет ненастоящим": Вакарчук выступил с резким обращением об Антикоррупционном суде

Украинский певец Святослав Вакарчук считает, что возможность применить вето к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда (АКС) со стороны независимых международных экспертов является ключевой для законодательства.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с рассмотрением законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440) в Верховной Раде.

"Если международным экспертам с безупречной репутацией не позволят отсеивать непрофессиональных, коррумпированных кандидатов в независимый антикоррупционный суд, а их будет, как всегда, "спасать" наша ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей. - Ред.), То смысла в его создании нет", - написал он в TwitLonger.

По его словам, такой суд будет не настоящим, а "потемкинским".

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Вакарчук добавил, что "работа" такого суда "дискредитирует саму идею независимого правосудия" и способствует тем, кто хочет сохранить "круговую поруку" действующего политического истеблишмента.

"Я знаю, что в любом проекте закона всегда есть много технических неточностей или некорректных формулировок. Их надо избегать. Но есть вещи, которые делают тот или иной закон ключевым! В законе об Антикоррупционном суде такой вещью является возможность международными независимыми экспертами накладывать вето на того или иного кандидата на должность судьи", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая нардепы проголосовали за предварительный вариант законопроекта об Антикоррупционном суде, который еще не содержит согласованной позиции по полномочиям общественного совета международных экспертов.