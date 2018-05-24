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"Будет ненастоящим": Вакарчук выступил с резким обращением об Антикоррупционном суде

27.7тЧитать новость на украинском

Украинский певец Святослав Вакарчук считает, что возможность применить вето к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда (АКС) со стороны независимых международных экспертов является ключевой для законодательства.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с рассмотрением законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440) в Верховной Раде.

"Если международным экспертам с безупречной репутацией не позволят отсеивать непрофессиональных, коррумпированных кандидатов в независимый антикоррупционный суд, а их будет, как всегда, "спасать" наша ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей. - Ред.), То смысла в его создании нет", - написал он в TwitLonger.

По его словам, такой суд будет не настоящим, а "потемкинским".

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Вакарчук добавил, что "работа" такого суда "дискредитирует саму идею независимого правосудия" и способствует тем, кто хочет сохранить "круговую поруку" действующего политического истеблишмента.

"Я знаю, что в любом проекте закона всегда есть много технических неточностей или некорректных формулировок. Их надо избегать. Но есть вещи, которые делают тот или иной закон ключевым! В законе об Антикоррупционном суде такой вещью является возможность международными независимыми экспертами накладывать вето на того или иного кандидата на должность судьи", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая нардепы проголосовали за предварительный вариант законопроекта об Антикоррупционном суде, который еще не содержит согласованной позиции по полномочиям общественного совета международных экспертов.

Персона
Святослав Вакарчук
Место
УкраинаКиев
Объект
Верховная Рада Украины
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