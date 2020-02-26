С вероятностью в 99% новым премьер-министром станет Сергей Тигипко. Эта информация "взорвала" все украинские СМИ утром, 26 февраля.
Но правдал ли это? Источники OBOZREVATEL уверяют, что вероятности в 99% нет. И позиции у Сергея Леонидовича не такие уж и перспективные.
Два собеседника во фракции "Слуга народа" пояснили, что внутри монобольшинства об этом с нардепами никто предметно не говорил. И многие "слуги" узнали о возможном назначении лишь со СМИ. Поэтому говорить о том, что условно завтра назначат внеочередную сессию не нужно.
По крайней мере, по состоянию на утро 26 февраля речи об этом нет.
Во-первых, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков находится с официальным визитом в Эстонии и вернется лишь сегодня вечером.
Во-вторых, премьер-министр Алексей Гончарук должен самостоятельно написать заявление об уходе. До сентября 2020 года у него есть иммунитет, поэтому в отставку отправить его без согласия пока невозможно.
Сергей Тигипко
В-третьих, для голосования за кандидатуру нового премьер-министра нужно созывать внеочередную сессию. Для этого необходимо обращение Владимира Зеленского. Далее в течение трех дней спикер должен созвать сессию. Проголосовать на обычном пленарном заседании в Раде решение не могут, потому что сейчас идет рассмотрение рынка земли.
"Земля" затянется, выйти из голосования нардепы смогут не раньше апреля. А там уже и нет смысла срочно менять премьера, так как до конца его иммунитета всего несколько месяцев.
В-четвертых, не факт, что под Сергея Тигипко найдут 226 голосов. Надеется на то, что Владимир Зеленский без проблем может "протянуть" такое решение через Раду – наивно. Для "подстраховки" необходима помощь других фракций и групп, с которыми нужно провести консультации.
При этом еще один источник в Кабинете министров Украины считает, что вероятность назначения Сергея Тигипко все же существует. И ситуация может кардинально измениться буквально за считанные часы. В Офисе президента не совсем довольны работой Алексея Гончарука.
Но информация об его скорой отставке может быть просто попыткой "прощупать почву" и оценить перспективы замены главы правительства.
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