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26 февраля • обновлено в 13:45
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

Тигипко-"премьер" взорвал украинские СМИ

15.1т
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С вероятностью в 99% новым премьер-министром станет Сергей Тигипко. Эта информация "взорвала" все украинские СМИ утром, 26 февраля.

Но правдал ли это? Источники OBOZREVATEL уверяют, что вероятности в 99% нет. И позиции у Сергея Леонидовича не такие уж и перспективные.

Два собеседника во фракции "Слуга народа" пояснили, что внутри монобольшинства об этом с нардепами никто предметно не говорил. И многие "слуги" узнали о возможном назначении лишь со СМИ. Поэтому говорить о том, что условно завтра назначат внеочередную сессию не нужно.

По крайней мере, по состоянию на утро 26 февраля речи об этом нет.

Во-первых, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков находится с официальным визитом в Эстонии и вернется лишь сегодня вечером.

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Во-вторых, премьер-министр Алексей Гончарук должен самостоятельно написать заявление об уходе. До сентября 2020 года у него есть иммунитет, поэтому в отставку отправить его без согласия пока невозможно.

Сергей Тигипко

Сергей Тигипко

В-третьих, для голосования за кандидатуру нового премьер-министра нужно созывать внеочередную сессию. Для этого необходимо обращение Владимира Зеленского. Далее в течение трех дней спикер должен созвать сессию. Проголосовать на обычном пленарном заседании в Раде решение не могут, потому что сейчас идет рассмотрение рынка земли.

"Земля" затянется, выйти из голосования нардепы смогут не раньше апреля. А там уже и нет смысла срочно менять премьера, так как до конца его иммунитета всего несколько месяцев.

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В-четвертых, не факт, что под Сергея Тигипко найдут 226 голосов. Надеется на то, что Владимир Зеленский без проблем может "протянуть" такое решение через Раду – наивно. Для "подстраховки" необходима помощь других фракций и групп, с которыми нужно провести консультации.

При этом еще один источник в Кабинете министров Украины считает, что вероятность назначения Сергея Тигипко все же существует. И ситуация может кардинально измениться буквально за считанные часы. В Офисе президента не совсем довольны работой Алексея Гончарука.

Но информация об его скорой отставке может быть просто попыткой "прощупать почву" и оценить перспективы замены главы правительства.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Алексей Гончарук Сергей Тигипко
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины правительство Партия Слуга народа
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Lebedev Denchik
Lebedev Denchik
Те,кто хоть немного разбираются в экономике знают, что это толковый специалист.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Lebedev Denchik, Азиров с Януковощем вообще ассы!!!
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Lebedev Denchik
Lebedev Denchik
Lebedev Denchik, Забыл сказать,Порохоботы,ваш черед
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Пацак Йуханиді
Пацак Йуханиді
Бзделенському не терпиться увімкнути відлік до часу подорожі в ростов.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
"Но информация об его скорой отставке может быть просто попыткой "прощупать почву" и оценить перспективы замены главы правительства." // Але якщо так, то чому саме Тигипко?! Хоча, якщо хтось пам"ятає, саме Тигипко любив "курсувати" з економіки в політику, і навпаки. Але Леонідич навряд чи погодиться стати прем"єром, якщо він не зможе розставити на важливі місця "своїх" людей!
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Соломянюк Олекса, не хрюкай свиномовой тварь вислоухая!
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