"Будет красиво": в БПП заговорили о премьерстве Порошенко

После заявления об отставке Владимира Гройсманав БПП обсуждают возможность выдвижения лидера политической силы, экс-президента Украины Петра Порошенко на пост премьер-министра.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на собственный источник. Отмечается, что парламентские выборы – это по большей части "премьериада", и "дополнительные баллы" получит та политическая сила, которая сразу озвучит сильную кандидатуру на пост премьер-министра.

"C одной стороны, будет красиво, если Порошенко заявит, что будет работать исключительно для страны, не претендуя на какое-либо кресло.

Но, с другой стороны, нам же будет в минус в плане рейтинга, если мы не предложим сильную кандидатуру. Точно так, как мы потеряли в 2014 году, когда у нас не было кандидата, а был у "Народного фронта", – объяснил источник.

Петр Порошенко

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил уйти в отставку в ответ на заявление президента Владимира Зеленского.

О своем решении Гройсман объявил 20 мая, уточнив, что передаст Верховной Раде заявление об отставке в среду, 22 мая.

Он также заявил о твердом намерении участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду Украины.

Чем запомнился премьер-министр Владимир Гройсман, что ему удалось, а что нет на должности главы правительства – читайте в нашем материале.

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