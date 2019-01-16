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Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма

2.8тЧитать материал на украинском

Россия не вернет оккупированный Крым Украине в ближайшие 15 лет.

Об этом в эфире телеканала "Прямий" заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст. Глава Евразийского центра при американской неправительственной организации Atlantic Council считает, что полуостров ожидает судьба Прибалтики времен СССР (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

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Дипломат также добавил, что Украина не отдаст аннексированный Крым "за мир в Донбассе".

"Я никак не вижу, что Киев пойдет на компромисс, в котором отдает Москве Крым за мир на востоке. И я тоже не вижу в этом году, через 10 лет, через 15 лет, что Москва будет готова отдать Крым. Поэтому они могут решить пока оставить это в покое. И Запад не будет признавать российского суверенитета. Будет как Прибалтика с 1940 года в Советском Союзе", – рассказал Хербст.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия задумала "легализовать" Крым через Курилы.

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Тег
Крым
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Семенов Александр
Семенов Александр
Да Прибалтике в СССР "хуже всех " жилось)))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Правильно, Прибалтика начала развал Совка, а Крым начнёт развал РФии, вот только насчёт 15-ти лет погорячились, Кацапии и пяти не протянет...
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
UaDonetsk Umka, Прибалтика хочет назад, в СССР? Телеканал TV3 устроил обсуждение вопроса: «Была ли в Эстонской ССР жизнь лучше, чем сейчас?». Так вот, 57% горячих и не очень эстонских парней, голосовавших во время прямого эфира, ответили: в советское время было лучше. Латыши тоже недавно провели опрос местного населения примерно на ту же тему. Результаты его потрясли правительство республики, ибо большинство респондентов готово хоть сейчас вернуться в СССР или, на худой конец, просто воссоединиться с Россией
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