Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма

Россия не вернет оккупированный Крым Украине в ближайшие 15 лет.

Об этом в эфире телеканала "Прямий" заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст. Глава Евразийского центра при американской неправительственной организации Atlantic Council считает, что полуостров ожидает судьба Прибалтики времен СССР (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Дипломат также добавил, что Украина не отдаст аннексированный Крым "за мир в Донбассе".

"Я никак не вижу, что Киев пойдет на компромисс, в котором отдает Москве Крым за мир на востоке. И я тоже не вижу в этом году, через 10 лет, через 15 лет, что Москва будет готова отдать Крым. Поэтому они могут решить пока оставить это в покое. И Запад не будет признавать российского суверенитета. Будет как Прибалтика с 1940 года в Советском Союзе", – рассказал Хербст.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия задумала "легализовать" Крым через Курилы.

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