"Будет, как ЦАХАЛ": офицер США назвал победу Украины в войне с Россией

Украинская армия непременно станет такой же сильной, как израильский ЦАХАЛ. К этому ее стимулирует война с Россией, которая полностью уже никогда не закончится.

Об этом заявил капитан 1-го ранга ВМФ США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах в эфире телеканала InterVizor (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ВСУ Укринформ

"Она (армия. — Ред.) и будет такая, потому что этот ваш сосед, он завтра не будет вашим братом. Это уже понятно, и большинство украинцев это осознали. У вас не просто война, вы не просто подрались или поссорились со своим братом. Тут глубокая обида, предательство, когда один брат в спину бьет штыком другого брата. Это обида и предательство на самом одноклеточном уровне. Поэтому даже если будет мир, не будет горячей войны, — у вас все равно будет противостояние", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Табах заявил, что вступление в НАТО может вызвать у Украины чувство ложной безопасности. Это самая серьезная угроза членства в Альянсе. При этом, считает он, с политической и дипломатической точки зрения вступление в НАТО даст Украине намного больше инструментов влияния на нынешнюю ситуацию.

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