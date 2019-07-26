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"Будет, как с Германией": Илларионов рассказал, когда Донбасс и Крым вернутся в Украину

7.5т Читать материал на украинском

Украина вернет оккупированные Россией Донбасс и Крым, только если создаст мощные вооруженные силы и экономику, как это сделали Германия и Франция после двух мировых войн.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал бывший советник главы РФ Владимира Путина Андрей Илларионов. По его словам, для Украины это проект не на год и не на пять, а если же освобождение Донбасса будет происходить по нынешним темпам, на это уйдет не менее тысячи лет.

"Пока что Украина не может силой вернуть Донбасс. Можно возвращать по 24 кв. км территории в год и платить сотнями жизней украинских военных. И если территория ОРДЛО равна примерно 25 тыс. км, то на ее освобождение при нынешней скорости, понадобится тысяча лет. Чтобы процесс пошел быстрее, Украина должна стать сильной во всех отношениях и нее должны быть очень мощные союзники", – уточнил экономист.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Цензор.нет

В качестве примера он привел отношения Германии и Франции, когда та отобрала французский Эльзас и Лотарингию. Назад эти территории вернулись только после Второй мировой войны, благодаря союзникам Франции – Британской империей, США и СССР.

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"Могла ли Западная Германия отвоевать в 1949 годы Восточную Германию у СССР? Нет. Ей потребовались 40 с лишним лет, другие экономика и государство. А также совместные действия с союзниками – США, Великобританией, Францией и поражение СССР в Холодной войне. Только после этого стало возможным объединение Германии. Так же будет и с Украиной", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий блогер рассказал о неожиданном нюансе жизни в "ДНР" при пересечении линии разграничения с Украиной.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Андрей Илларионов Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Россия война Новости России
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Украина вернет оккупированные Россией Донбасс и Крым, только если создаст мощные вооруженные силы и экономику, как это сделали Германия и Франция после двух мировых войн. То есть -НИКОГДА?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Очень умная статья для украинцев!
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Что бы быть богаче,надо бросить воевать. Сколько на войну уходит денег? И сколько пасется на ней всяких турчиновых,контрабандистов и волонтеров?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Т.е. никогда...
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