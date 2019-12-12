Будет хуже! В России разразились угрозами из-за изменения Минских соглашений

В Минские договоренности не будут вносить никаких изменений, как это было анонсировано украинской стороной.

Об этом заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, передает ТАСС. Он назвал анонсированные перемены со стороны Киева провокацией.

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"С киевской стороны прозвучали заявления о подготовке неких изменений в Минские договоренности. Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и Контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение", – подчеркнул Грызлов.

По его словам, Минские договоренности должны быть нерушимыми для обеих сторон.

"Это касается и перечня мер, и последовательности их выполнения. Это было четко подтверждено на недавнем парижском саммите", – подчеркнул он.

"Любые киевские заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться", – подытожил Грызлов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подготовит предложения по изменению Минских соглашений ко следующей встрече лидеров стран "нормандского формата", запланированной на март 2020 года.

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