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6 мая • обновлено в 22:57
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Будет 5 бюллетеней: в "Слуге народа" рассказали, когда пройдут местные выборы

4.2т
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Местные выборы в Украине пройдут в октябре 2020 года. Данное решение примет Верховная Рада в середине июля.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Ближайшие две-три недели мы формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня. И, фактически, до средины июля Верховная Рада выполнит свои конституционную функцию и огласит местные выборы там, где это делает Верховная Рада. В остальных субъектах новосозданных громад это сделает ЦИК", – сообщил нардеп.

Выборы в Украине

Выборы в Украине

По его словам, на местных выборах избиратель получит сразу пять бюллетеней, а в Киеве – два.

"Если мы рассмотрим выборы в ОТГ, то там есть бюллетень в совет ОТГ – это первый бюллетень, второй – глава ОТГ, третий бюллетень – районный совет, четвертый бюллетень – областной совет и пятый – староста этого поселка. В Киеве будет проще – их будет два", – пояснил политик.

Корниенко добавил, что все бюллетени будут иметь разные цвета, а ЦИК будет проводить разъяснительную работу с гражданами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стало известно, как у президента Владимира Зеленского готовятся к новым выборам в Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Местные выборы в Украине
Персона
Александр Корниенко
Место
Украина
Теги
выборы в ОТГ выборы в Украине Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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