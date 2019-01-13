''Будем выполнять решение'': в Госпогранслужбе сделали заявление о визах с Россией

Государственная пограничная служба Украины на сегодняшний день готова к возможному введению биометрического визового режима с Российской Федерацией.

Об этом рассказал в эфире ObozTV пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о необходимости виз с РФ.

"Госпогранслужба действует всегда в пределах компетенции и действующего законодательства. Если решение о введении визового режима будет принято, мы его будем выполнять, и для нас это не является чем-то сложным. Контроль Госпогранслужбы за наличием визы или другого документа, который ее заменяет, не является чем-то чрезвычайным", – подчеркнул он.

Слободян напомнил, что с начала 2018 года пограничники уже осуществляют биометрический контроль – снимают отпечатки пальцев у иностранцев, представляющих 70 стран миграционного риска, куда входит и РФ.

"Сложность не в контроле на границе, а в организации предварительной регистрации и в сборе информации о тех гражданах РФ, которые планируют ехать в Украину. Должна быть система консульских пунктов за пределами Украины или другой формат, каким образом эти граждане будут давать информацию для получения виз. Технически это сложный процесс", – добавил представитель Госпогранслужбы.

avtosreda.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что Украина должна ввести визовый режим с Россией из-за ее агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.

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