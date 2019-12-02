"Будем следить!" Юнкер обратился к Порошенко относительно свободы слова в Украине

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер в своем письме к председателю политической партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко заверил, что Европейский Союз будет внимательно следить за развитием ситуации с защитой свободы СМИ в Украине и поднимать этот вопрос перед украинской властью.

Как отметили на сайте пресс-службы "ЕС", в ответ на беспокойство пятого президента Украины о давлении, оказываемом на телеканал "Прямой", президент Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз придает большое значение защите свободы СМИ и свободы выражения; ценностям, которые составляют фундамент любой демократической страны.

В сообщении сказано, что в канун передачи полномочий новому составу Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил благодарность Порошенко за плодотворное сотрудничество и подтвердил важность продолжения курса Украины на политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом.

Жан-Клод Юнкер

Напомним, что в связи с началом открытого политического давления на телеканал "Прямой" пятый президент Украины и председатель политической партии "Европейская Солидарность" 8 ноября обратился с письмами в адрес руководства институтов Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, а также Европейской народной партии с просьбой призвать украинскую власть прекратить нарушение основных прав и свобод в Украине, в частности свободы СМИ, а также не сворачивать курс на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Как писал OBOZREVATEL, в 7 ноября, к владельцу телеканала "Прямой" Владимира Макеенко пришли с обыском. На сайты канала назвали эти действия "наступлением на свободу слова".

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