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"Будем сажать!" Стефанчук сказал, когда Зеленский выполнит громкое обещание

5.2тЧитать материал на украинском

Для выполнения предвыборного лозунга президента Владимира Зеленского "Весна придет - сажать будем" необходимо перезапустить деятельность судебных и правоохранительных органов.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга в среду, 29 мая. По его словам, такой лозунг до сих пор актуален для команды Владимира Зеленского.

"Но для того, чтобы сажать, нужна процедура, которая определяется Уголовным процессуальным кодексом. И в пределах своих полномочий президент будет делать все, чтобы действующие органы, на которые у нас пока нет влияния, заработали в пределах своих полномочий", - сказал Стефанчук.

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"Мы не можем сегодня вынести президентом Украины приговор. Есть судебные органы, органы досудебного следствия, органы исполнения наказаний. Поэтому наша важная миссия - перезапустить деятельность этих органов", - добавил он.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стефанчук рассказал, что в команде Зеленского хотят сократить количество народных депутатов в Верховной Раде, поскольку 450 - якобы слишком много.

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Персоны
Владимир ЗеленскийРуслан Стефанчук
Место
Украина
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А якщо по відкритому: ПРОЙДЕ ВЕСНА - ПІДЕМО, БО НЕ СПРАВЕЛИСЬ. Навіщо зараз виправдовуватись? Всім же видно про голого короля.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Шо такое, не прокатила схема с посадками (как и с тарифами)? Или все было рассчитано на лохов перед выборами, а теперь - ешьте не обляпайтесь?
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Харитонова Анюта
Харитонова Анюта
Oгрoмное спacи6о всeм тeм, кто пoказал мнe этoт прекpасный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁itz1mc Прoсто прoйдя oпрос пoлучила почти пoлугoдовую зарплaтy)) Пользyйтесь, пoка еcть вoзможность=)
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