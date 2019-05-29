"Будем сажать!" Стефанчук сказал, когда Зеленский выполнит громкое обещание

Для выполнения предвыборного лозунга президента Владимира Зеленского "Весна придет - сажать будем" необходимо перезапустить деятельность судебных и правоохранительных органов.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга в среду, 29 мая. По его словам, такой лозунг до сих пор актуален для команды Владимира Зеленского.

"Но для того, чтобы сажать, нужна процедура, которая определяется Уголовным процессуальным кодексом. И в пределах своих полномочий президент будет делать все, чтобы действующие органы, на которые у нас пока нет влияния, заработали в пределах своих полномочий", - сказал Стефанчук.

"Мы не можем сегодня вынести президентом Украины приговор. Есть судебные органы, органы досудебного следствия, органы исполнения наказаний. Поэтому наша важная миссия - перезапустить деятельность этих органов", - добавил он.

Руслан Стефанчук УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стефанчук рассказал, что в команде Зеленского хотят сократить количество народных депутатов в Верховной Раде, поскольку 450 - якобы слишком много.

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