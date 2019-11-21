"Будем отстаивать курс реформ!" Порошенко сделал громкое заявление

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейской народной партии Жозефом Долем заявил, что его команда продолжит отстаивать курс реформ в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик отметил, что будет отстаивать реформы ради утверждения демократических ценностей, верховенства права и реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Надеюсь, что и новое руководство Европейского Союза продолжит неизменную поддержку евроинтеграционных устремлений Украины, в том числе способствовать выполнению нашим государством критериев членства в Союзе", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко и Жозеф Доль

Также парламентарий отметил, что руководству ЕС необходимо продолжать жесткую санкционную политику в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Джозефа Доля за плодотворную беседу и поддержку Украины и украинцев.

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Петр Порошенко в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель в очередной раз настоял на важности продолжения санкций против России.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал