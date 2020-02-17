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17 февраля • обновлено в 16:16
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"Будем говорить": Сивохо анонсировал старт переговоров с террористами "Л/ДНР"

23.3т
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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что 19 февраля стартует инициатива власти под названием "Национальная платформа примирения и единства".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит. 19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – "наводить мосты". Меньше слов – больше дел", – написал он.

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На видео показано, как Сивохо выходит из здания Офиса президента Украины и говорит: "Задачи определены, начинаем работать. Приходи... Те".

Напомним, что Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что с начала своей работы в ведомстве ни разу не видел там назначенного советником секретаря по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергея Сивохо.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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Комментарии
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Пети Moщи
Пети Moщи
На недельку призрак запустить в Киев и можно будет разговаривать, самое главное обозников не трогать, без них скучно будет.
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Книга Валя
Книга Валя
Он вообще о....нел！
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Saenko Andrey
Saenko Andrey
Сивуха, иди те на х уй
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