"Будем говорить": Сивохо анонсировал старт переговоров с террористами "Л/ДНР"

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что 19 февраля стартует инициатива власти под названием "Национальная платформа примирения и единства".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит. 19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – "наводить мосты". Меньше слов – больше дел", – написал он.

На видео показано, как Сивохо выходит из здания Офиса президента Украины и говорит: "Задачи определены, начинаем работать. Приходи... Те".

Напомним, что Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что с начала своей работы в ведомстве ни разу не видел там назначенного советником секретаря по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергея Сивохо.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram