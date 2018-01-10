"Будем бороться за территории и людей": у Порошенко состоялась важная встреча по Донбассу

Президент Петр Порошенко встретился с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 10 января.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год", – сказано в сообщении.

Порошенко поблагодарил представителей Украины в ТКГ за отстаивание национальных интересов и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности страны.

"Благодарен за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональной и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал президент.

На встрече присутствовали вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, второй президент Украины Леонид Кучма и экс-премьер-министр Евгений Марчук, советник Порошенко, директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ Владимир Горбулин.

Геращенко написала на своей странице в Facebook, что отстаивает минские договоренности.

"Тщательно проанализировали нашу работу в 2017 сверили часы по задач на 2018 знаю, что в фб, в ВР, в обществе минские договоренности популярно хаять и ругать, хотя не минские договоренности были причиной войны. Наоборот, эти компромиссные документы способствовали тому, чтобы остановить полномасштабное наступление и сохранить страну, десятки, а то и сотни тысяч жизней украинцев. Я последовательно стою на позиции, что пусть лучше говорят дипломаты и переговорщики, чем оружие, и если сверхтяжелые переговоры уберегут хоть одну жизнь или вытянут хоть одного заложника - их нужно вести", – написала она.

По словам Геращенко, к Минским соглашениям привязаны санкции США И ЕС против России, которая обязана их выполнять.

"Также в протоколах четко записано, что все стороны должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, следовательно, нашим ключевой задачей мы видим восстановление суверенитета и территориальной целостности в полном объеме", – подчеркнула вице-спикер ВР.

Ключевыми задачами на 2018 год являются: выполнение безопасности и гуманитарного блока, требование соблюдения тишины, прочный мир, освобождение всех незаконно удерживаемых, активизация работы по поиску пропавших без вести, требование открытия КПВВ "Золотое", отвода тяжелого оружия от линии соприкосновения, создание постоянно действующих наблюдательных пунктов.

"Также украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на создании группы по границе, которая имеет уже сейчас обсуждать вопрос возвращения нашего контроля над украино- российской границей, и уже сейчас на границе имеет беспрепятственно работать миссия СММ ОБСЕ. Это мы будем требовать в Минске снова и снова", – отметила она.

Геращенко рассказала, что на встрече с Порошенко говорили о возможности введения миротворческой миссии на Донбасс, восстановлении инфраструктуры, о реинтеграции, разминировании, противодействии гибридной и информационной войне и борьбе за умы украинцев на оккупированной территории.

Как сообщал "Обозреватель", последнее заседание ТКГ в Минске состоялось 20 декабря 2017 года. Стороны приняли решение о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 23 декабря.