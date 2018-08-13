Будем бороться: Насиров прокомментировал решение суда

Незаконное продление процессуальных обязанностей в отношении главы Государственной фискальной службы Украины (2015-2018) Романа Насирова может быть связано с его политической деятельностью.

Об этом Насиров заявил после заседания Шевченковского районного суда Киева 13 августа 2018 года.

Роман Насиров фото: Obozrevatel

"Решение суда о продлении обязанностей мы, фактически, считаем незаконным. Доводы защиты и обвинения все слышали. Мнение судей мы услышали только во время оглашения решения. Я считаю, что такое решение может быть связано или с давлением на суд, или с моей политической деятельностью", - сказал Роман Насиров.

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По его словам, с точки зрения закона, суд не может принимать такие незаконные решения.

"Думаю, уже всем понятно, насколько это решение незаконно. Будем бороться дальше", - резюмировал Насиров.

Напомним, следующее заседание суда в деле Романа Насирова назначено на 15 августа 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Насиров выступил за срочный запуск Антикоррупционного суда и заявил, что готов к тому, чтобы его дело рассматривалось первым.