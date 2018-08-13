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Будем бороться: Насиров прокомментировал решение суда

5.5тЧитать новость на украинском

Незаконное продление процессуальных обязанностей в отношении главы Государственной фискальной службы Украины (2015-2018) Романа Насирова может быть связано с его политической деятельностью.

Об этом Насиров заявил после заседания Шевченковского районного суда Киева 13 августа 2018 года.

Роман Насиров

фото: Obozrevatel

"Решение суда о продлении обязанностей мы, фактически, считаем незаконным. Доводы защиты и обвинения все слышали. Мнение судей мы услышали только во время оглашения решения. Я считаю, что такое решение может быть связано или с давлением на суд, или с моей политической деятельностью", - сказал Роман Насиров.

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По его словам, с точки зрения закона, суд не может принимать такие незаконные решения.

"Думаю, уже всем понятно, насколько это решение незаконно. Будем бороться дальше", - резюмировал Насиров.

Напомним, следующее заседание суда в деле Романа Насирова назначено на 15 августа 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Насиров выступил за срочный запуск Антикоррупционного суда и заявил, что готов к тому, чтобы его дело рассматривалось первым.

Читайте все новости по теме "Дело НАБУ против Романа Насирова" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело НАБУ против Романа Насирова
Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Объект
Специализированная антикоррупционная прокуратура

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