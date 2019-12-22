Зеленский нашел "крысу" в "Слуге народа": как нардепы распилили бюджет

В партии президента Украины Владимира Зеленского “Слуга народа” прошел громкий корпоратив. Несмотря на обилие звезд и довольно дорогой банкет, вишенкой на торте стало шутливое, но резкое обращение главы государства к одному из нардепов.

Президент дословно пожелал одному из своих парламентариев, чтобы 2020 был “годом человека, а не крысы”. Что кроется за резонансным пожеланием Зе и причем здесь 10 миллионов евро – разбирался OBOZREVATEL.

Что произошло

В элитном ресторане CHI 250 нардепов от “Слуги” вместе с помощниками и сотрудниками партии отгуляли шикарный корпоратив. Были на нем и первые лица государства – президент, премьер-министр, сотрудники Офиса президента и министры. Они пили дорогой алкоголь, слушали выступления Тины Кароль, поздравления Евгения Кошевого и Артем Гагарина.

Но запомнился многим корпоратив и завуалированным предупреждением одному из “слуг народа” со стороны Зеленского. Президент во время праздничного тоста жестко упрекнул главу бюджетного комитета, нардепа Александра Трухина (Днепропетровская область, округ №40, Каменское)

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий – крысы, но давайте оставаться людьми", – рассказал журналистам один из участников мероприятия.

Корпоратив "Слуги народа"

Именно фраза “год человека, а не крысы, давайте оставаться людьми” – запомнилась многим. Ведь по сути президент шутя обвинил главу важного, бюджетного комитета, “слугу народа” в крысятничестве.

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Трухин выделил себе 270 миллионов

А речь идёт, конечно, о деньгах. Все дело в том, что народный депутат Трухин планировал выделить себе аж 270 миллионов гривен на свой мажоритарный округ в Днепропетровской области. Еще в октябре OBOZREVATEL писал, что нардепы устроили большой скандал из-за распределения субвенций.

Первоначальный план по субвенциям

Все просто – в Украине есть народные депутаты-мажоритарщики. Они “выбивают” на свои округа субвенции. Это отличная возможность за бюджетные деньги пропиариться у себя на округе, открывая больницы, детские сады и новые дороги. Хотя все это делается за бюджетные деньги, то есть за счет украинцев.

Также это отличный способ заработать. Многие нардепы “выбивают” под эти деньги нужные подряды. Проще говоря – заводят свои компании, которые за государственные деньги делают ремонты в больницах, ремонтируют дороги и так далее. Это идеальные вариант, ведь нардеп и зарабатывает, и показывает избирателям, что вот какой он хороший, исполняет свои обязанности.

В этом году было все аналогично, но с отдельными нюансами. Глава бюджетного комитета Трухин решил выделить под себя 345 миллионов гривен. При этом его коллеги в десятки раз меньше. Кто-то 10 миллионов, кто-то и того меньше.

Логично, что это вызвало ажиотаж среди избранников и руководство СН вмешалось процесс. Всем обещали равный доступ к этим деньгам, а телеграм-канал "Темный рыцарь" и вовсе сообщал о договоренностях, в равной степени передать каждому нардепу по 10,5 миллионов гривен на его округ.

Александр Трухин

Но не тут то было. Оказалось, что народный депутат Трухин решил обойти своих коллег и получил на свой округ... 270 миллионов гривен на 2020 год. Логично, что это возмутило многих, ведь нардеп, пользуясь своим положением, просто оставил коллег "в дураках".

Как указано выше – Александр Трухин выходец из Днепропетровской области. Его связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Примечательно, что коллега Трухина, народный депутат Анна Личман (которую также связывают с Коломойским) также планировала "выбить" более 150 миллионов гривен.

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