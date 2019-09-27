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27 сентября • обновлено в 18:40
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Бросилась грудью: Мендель толкнула журналиста, защищая Зеленского. Видео

72.8т Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель силой оттолкнула журналиста, который хотел задать вопрос Владимиру Зеленскому.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач, опубликовав соответствующие кадры.

"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов из "новой страны". На момент, когда меня избрали в совет по защите свободы слова при президенте, я уже видел эти кадры. Поэтому можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать, как нужно относиться к СМИ", – говорится в сообщении.

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Зарубежный журналист Кристофер Миллер в Twitter опубликовал видео "нападения" Мендель на журналиста Сергея Андрушко.

Мендель толкнула журналиста

Мендель толкнула журналиста

Скриншот

Мендель толкнула журналиста

Мендель толкнула журналиста

Скриншот

Мендель толкнула журналиста

Мендель толкнула журналиста

Скриншот

"Зеленский дает интервью для СМИ в Нью-Йорке. Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве", – отметил он.

Популярный блогер Антон Ходза в соцсети опубликовал карикатуру, подписав ее: "Авторский курс лекций Юлии Мендель "Как защитить клиента от излишнего внимания журналистов".

Позже сама Мендель отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

Мендель толкнула журналиста, защищая Зеленского

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что ей угрожали в соцсетях и писали "много неприятных слов".

Также после назначения на должность Юлия Мендель порвала отношения с мужчиной.

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Персоны
Владимир Зеленский Юлия Мендель
Место
Украина
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Что за хамло этот «журнашлюх»? Во всем цивилизованном мире принято таких прытких мордой в асфальт. Свобода - это не вседозволенность. Свобода - это ПОРЯДОК. А если это убийца-смертник?
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Здоровенний бугай-журношлюха кидається на Президента! Застрелити треба було скотину.
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Lit Anatoli
Lit Anatoli
В США журналиста пристрелила бы охрана, видимо, охрана Зеленского малоопытна. Мы же не знаем, возможно, пресс-секретарь занимает еще одну должность, охранника.
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