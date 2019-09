Бросилась грудью: Мендель толкнула журналиста, защищая Зеленского. Видео

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель силой оттолкнула журналиста, который хотел задать вопрос Владимиру Зеленскому.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач, опубликовав соответствующие кадры.

"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как называется?! Свобода слова?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов из "новой страны". На момент, когда меня избрали в совет по защите свободы слова при президенте, я уже видел эти кадры. Поэтому можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать, как нужно относиться к СМИ", – говорится в сообщении.

Зарубежный журналист Кристофер Миллер в Twitter опубликовал видео "нападения" Мендель на журналиста Сергея Андрушко.

"Зеленский дает интервью для СМИ в Нью-Йорке. Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве", – отметил он.

Популярный блогер Антон Ходза в соцсети опубликовал карикатуру, подписав ее: "Авторский курс лекций Юлии Мендель "Как защитить клиента от излишнего внимания журналистов".

Позже сама Мендель отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe