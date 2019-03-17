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Брошен "прямой вызов": в ЕС подтвердили украинский статус Крыма и пригрозили России

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Европейский Союз подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и в очередной раз осудил незаконную аннексию Россией Крыма.

Об этом говорится в декларации верховного представителя ЕС Федерики Могерини от имени всего блока, передает "Европейская правда" со ссылкой на данные, полученные в пресс-центре Европейской службы внешних действий.

"Аннексия остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", – сказано в заявлении.

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Уточняется, что ЕС остается приверженным полной реализации политики непризнания аннексии, в том числе с помощью санкций. Европа призвала государства-члены ООН рассмотреть аналогичные меры.

Россию осудили за нападение на украинские судна, назвав действия необоснованным применением силы. Также Евросоюз вновь призвал РФ немедленно освободить военнопленных моряков, которые незаконно удерживаются в СИЗО.

Брошен "прямой вызов": в ЕС подтвердили украинский статус Крыма и пригрозили России

В декларации осудили строительство Керченского моста, назвав еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. От Кремля ждут обеспечения беспрепятственного и свободного прохода всех судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно.

Более того, Европейский союз не признает проведение российских выборов в Крыму и осуждает милитаризацию полуострова. К тому же, там ухудшилась ситуация с правами человека.

Федерика Могерини

Федерика Могерини

lb.ua

"ЕС ожидает от России отмены этих решений и прекращения давления на крымскотатарское сообщество. Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть обеспечена возможность сохранять и развивать свою культуру, традиции культурного наследия, образование и самобытность", – говорится в документе.

ЕС повторяет свой призыв к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и всех незаконно задержанных в Крыму и осужденных с нарушением международного права.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Аннексия КрымаСанкции против России
Персона
Федерика Могерини
Тег
Евросоюз
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Пригожинские кураторы ожидаемо спустили своих шавок с цепи .
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
За оккупацию территорий Ирака, Афганистана, Сербии, Ливии и Сирии пускай беспокоится, это ближе.
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andrei andrei
andrei andrei
Про немедленное освобождение укромокряков позабавило.... Четвертый месяц Могерини требует немедленности:-)
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